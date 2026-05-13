"Nowe" 800 plus dla Ukraińców z problemami. ZUS nie nadąża z realizacją

Zmiany w przyznawaniu 800 plus dla obywateli Ukrainy objęły ponad 150 tys. rodzin mieszkających w Polsce.

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", po wejściu nowych przepisów w życie wnioski o świadczenie 800 plus złożyło 117,5 tys. ukraińskich rodzin, czyli o 32,5 tys. mniej niż było uprawnionych. Do początku maja rozpatrzono zaledwie 62,7 tys. wniosków, z czego 12,5 tysięcy odrzucono. W sumie przyznano 50,5 tys. świadczeń.

Ponad 50 tys. rodzin wciąż czeka na decyzję

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia "Gazecie Wyborczej", że powodem dużego spadku przyznanych świadczeń 800 plus jest nie tylko mniejsza liczba złożonych wniosków, ale także opóźnienia w wydawaniu decyzji.

Zmiany w warunkach przyznawania 800 plus wymuszają na urzędnikach weryfikację danych m.in. dotyczących legalności pobytu w Polsce oraz miejsca zatrudnienia, a także ewentualne różnice w danych podanych we wniosku.

Wszystko to wydłuża proces wydania decyzji.

800 plus dla Ukraińców - jakie warunki należy spełnić?

Świadczenie 800 plus dla Ukraińców przyznawane jest na innych zasadach niż Polakom. Można je otrzymać na dziecko do 18. roku życia. Nie ma kryterium dochodowego.

Wniosek o 800 plus dla Ukraińców różni się od tego składanego przez Polaków, ponieważ wymaga spełnienia dodatkowych kryteriów: potwierdzenie legalnego pobytu w Polsce, aktywności zawodowej i uczęszczania dziecka do szkoły lub przedszkola w Polsce.

Aktywność zawodową rodziców ZUS sprawdza na podstawie danych z systemów ubezpieczeniowych. Za aktywność zawodową uznaje:

pracę o umowę o pracę lub zlecenie,

prowadzenie działalności gospodarczej,

pobieranie stypendium sportowego lub doktoranckiego,

pobieranie zasiłku dla bezrobotnych lub udział w szkoleniach ze stypendium.

Więcej informacji na temat dostępnych aktywności zawodowych znajduje się na stronie internetowej ZUS. Jak podaje ZUS zmiany dotyczące aktywności zawodowej niezbędnej do pobierania świadczenia 800 plus obejmą także innych cudzoziemców mieszkających w Polsce. Przepisy wejdą w życie od 1 czerwca 2026 roku.

