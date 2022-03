Nowak: W KE jest polityczna zgodna na Krajowy Plan Odbudowy

- W Komisji Europejskiej jest polityczna zgodna w kwestii Krajowego Planu Odbudowy - powiedział minister rozwoju i technologii Piotr Nowak. Minister stwierdził we wtorek, że KE "lada chwila" powinna dać zielone światło dla uruchomienia KPO". Warunkiem jego uruchomienia było zobowiązanie rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej "Taki projekt wpłynął do Sejmu" - przekazał szef MRiT.

