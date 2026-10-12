W skrócie Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała zmiany w przepisach, które pozwolą nauczycielom odbierać uczniom przedmioty niebezpieczne.

Według informacji policji, patrole wróciły do szkół, a w wyniku działań zatrzymano 135 osób.

W minionym tygodniu doszło do serii ataków w polskich szkołach, w tym w Leszczydole-Nowinach, Ostrołęce, Sierpcu i Warszawie.

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Barbara Nowacka, otwiera się w nowym oknie stwierdziła w poniedziałek, że po serii ataków w minionym tygodniu, w polskich szkołach "sytuacja się uspokoiła".

- Nauczyciele i dyrektorzy pokazali, że nawet w sytuacjach kryzysowych bezpieczeństwo jest zapewnione - mówiła w RMF FM.

Nowacka po atakach w szkołach. "Musimy zmienić przepisy"

Stwierdziła również, że pedagodzy dostali materiały wyjaśniające "jak rozmawiać o tych sytuacjach kryzysowych, trudnych, jak zauważyć, kiedy ktoś zachowuje się nietypowo".

Minister zapowiedziała zmiany w prawie, które mają w przyszłości zapewnić większe bezpieczeństwo w szkołach.

- Musimy jednak zmienić przepisy tak, aby nauczyciele mogli odebrać uczniom przedmioty niebezpieczne - wyjaśniła minister i dodała, że "były już przypadki, niestety, kiedy nauczyciele dokonywali takich interwencji i spotykali się z karami dyscyplinarnymi, ponieważ przekroczyli uprawnienia".

Według Nowackiej "nauczyciele wiedzą, w jakiej sytuacji śrubokręt jest używany na warsztatach czy na zajęciach praktycznych, a kiedy może w pewnych sytuacjach stanowić niebezpieczeństwo".

Odniosła się też do działań polskiej policji. KGP poinformowała, że w poniedziałek patrole policji wróciły do szkół, gdzie będą obecne do odwołania, po uzgodnieniu tego z dyrektorami placówek.

- Nie ma przestrzeni na osoby postronne wchodzące do szkół, bo to też jest niebezpieczne. (...) Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby dzisiaj, po rozpoczęciu lekcji, do szkoły wchodzili inni ludzie niż policjantki i policjanci, którzy przyjdą z interwencją lub gość umówiony na spotkanie, np. psycholog - zauważyła polityk.

Patrole policji w szkołach. Zatrzymano 135 osób

W poniedziałek rano policja poinformowała w mediach społecznościowych, że na terenie całej Polski, otwiera się w nowym oknie trwają działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych.

Poinformowano, że do godziny 6 w poniedziałek w ponad 80 tys. placówek odnotowano 311 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.

"W toku działań zatrzymano dotychczas 135 osób. Policjanci w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie" - podano we wpisie.

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Według wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Wiesława Szczepańskiego, otwiera się w nowym oknie, zatrzymania te są związane z promowaniem różnego rodzaju treści w sieci, posiadaniem ostrych narzędzi i planowaniem ewentualnych działań czy nawoływaniem do takich działań.

Szczepański poinformował również, że w poniedziałek, tak samo, jak w piątek, polskie szkoły będzie kontrolowało ok. 24 tys. policjantów.

Czarzasty o działaniach Sejmu po atakach. "Ustawy uzyskają pierwszeństwo"

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował w poniedziałek o zwołaniu przez parlament konferencji ws. młodego pokolenia, która odbędzie się w grudniu lub styczniu.

Zapowiedział też priorytetowe procedowanie ustaw w tej kwestii.

- Ustaliliśmy bardzo szybkie ścieżki legislacyjne, jeżeli chodzi o ustawy, które będą poruszały sprawy związane z problemami młodego pokolenia. Tych ustaw w najbliższym czasie pojawi się kilka. Wszystkie te ustawy uzyskają pierwszeństwo, jeżeli chodzi o ścieżkę legislacyjną - zapewnił.

- Rozpatrzymy włączenie i pewnie włączymy do oceny skutków regulacji, element wpływu poszczególnych ustaw na kondycję młodego pokolenia - dodał.

Seria ataków w polskich szkołach

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (woj. mazowieckie) 15-latek zaatakował trzy osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła.

Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. Miał również plecak z materiałem wybuchowym domowej roboty.

Policjanci udaremnili też prawdopodobny atak w szkole w Sierpcu. Zatrzymany 17-latek, który groził, że "zrobi coś złego", usłyszał zarzuty i został aresztowany na dwa miesiące.

W sobotę 21-letnia kobieta zaatakowała nożem 3 osoby w zespole szkół dla dorosłych przy ul. Mińskiej w Warszawie.



