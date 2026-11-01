W skrócie Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że pierwsze merytoryczne rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym odbędą się w ciągu najbliższych tygodni.

Minister sprawiedliwości ocenił, że wejście prezydenta do budynku Trybunału Konstytucyjnego stanowi naruszenie nietykalności obiektu i wymaga reakcji prokuratury.

Pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński zwołał na wtorek 3 listopada Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN, by omówić zagrożenia dla porządku konstytucyjnego.

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Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek skomentował w niedzielę na antenie TVP Info ostatnie wydarzenia, dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Jak określił, była to bardzo kryzysowa sytuacja, kiedy "nieodpowiedzialne zachowanie prezydenta, spowodowało to, że on przedzierał się przez kordon policyjny, razem ze swoją ochroną, która mu przysługuje i narażał tak naprawdę funkcjonariuszy SOP-u na bardzo negatywne konsekwencje".

- Chciałbym przede wszystkim z tego miejsca podziękować policji dlatego, że policja zachowała tutaj absolutnie zimną krew - stwierdził minister.

- Samo jego (prezydenta - red.) wejście do Trybunału oceniam już w kategoriach prawnokarnych. To było naruszenie nietykalności budynku Trybunału. Jego współpracownicy, zupełnie bezkarnie zachowywali się w budynku i myślę, że prokuratura musi wyciągnąć z tego tytułu konsekwencje - powiedział.

Szef MS został zapytany również, co może wydarzyć się w najbliższych dniach lub tygodniach, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny.

- Oczywiście Trybunał powinien zwołać zgromadzenie i wiem, że takie zgromadzenie już jest wyznaczone przez panią sędzię, która zarządza dzisiaj i pełni te obowiązki prezesa w Trybunale, więc jak najszybciej należy przeprowadzić to zgromadzenie. Ja jako prokurator generalny złożyłem kilka spraw do Trybunału, które dotyczą m.in. pana Święczkowskiego, spraw karnych, bo niestety, pan Święczkowski od dłuższego czasu uważa się za osobę w ogóle wyjętą spod prawa, jak każdy obywatel ma odpowiadać przed niezawisłym sądem. Święczkowski uważa, że jego to nie dotyczy, więc chciałbym też żeby te moje wnioski były jak najszybciej rozpoznane - powiedział szef MS.

Waldemar Żurek o TK: Wydmuszka organu

Minister Żurek dodał również, że Trybunał powinien też zająć się jak najszybciej swoim budżetem.

- Tam są pracownicy, którzy czekają też, co będzie w przyszłym roku. Na razie pan Święczkowski nie doprowadził do skutecznego przedstawienia budżetu, ale myślę, że najważniejsze jest dla obywateli to, że od lat leżą tam skargi. Te skargi były wrzucane do szafy dlatego, że Trybunał zajmował się polityką na zlecenie tych, którzy dzisiaj podsycają te wydarzenia pod Trybunałem i którzy mówią o zamachu stanu. W ogóle ten organ stał się swego rodzaju wydmuszką organu, działał na polityczne zlecenie, a to, co ludzi najbardziej dotyczy ze strony Trybunału było odkładane na półkę - ocenił Żurek.

Według ministra sprawiedliwości "to jest kwestia tygodni, kiedy my będziemy mieli pierwsze rozprawy i będą rozpatrywane pierwsze sprawy merytorycznie".

- To jest już szybko i ja się z tego cieszę i też widzę taką odpowiedzialność naszego społeczeństwa (...) Powinniśmy uspokoić się, tę sytuację, uspokoić te emocje i dać też wsparcie sędziom Trybunału, bo oni dzisiaj są w niezwykle trudnej sytuacji. Podziwiam ich za tę heroiczną postawę, że nie dali się stłamsić temu bandyckiemu najściu grupy z prezydentem na czele - podsumował.

Chaos w TK. Zwołano zgromadzenie Ogólne Sędziów SN

W sobotę wieczorem na stronie Sądu Najwyższego opublikowano zarządzenie pierwszego prezesa SN Zbigniewa Kapińskiego o zwołaniu na wtorek, 3 listopada, na godz. 14 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN.

Sędziowie mają omówić "zagrożenia dla porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w zakresie poszanowania zasady demokratycznego państwa prawnego, niezależności władzy sądowniczej oraz prawidłowego funkcjonowania konstytucyjnych organów państwa" i podjąć w tej sprawie uchwałę.

Kapiński wskazał, że ze względu na "nadzwyczajny charakter zaistniałych okoliczności" nie zachowano przewidzianego w ustawie siedmiodniowego terminu zawiadomienia o posiedzeniu.

Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Ludzie protestowali

Przypomnijmy Anna Korwin-Piotrowska, jako mająca najdłuższy staż sędziowski, została ogłoszona osobą kierującą TK.

W związku z informacją Korwin-Piotrowskiej o możliwości wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników TK na terenie, ale nie w samym Trybunale, pojawiła się policja. Zgromadzony przed TK tłum próbował siłowo przedostać się na teren TK, przecięte zostało zabezpieczenie na furtce w ogrodzeniu.

Wobec tych zdarzeń prezydent Karol Nawrocki, który był w podróży do Senegalu, przerwał lot, wrócił do kraju i pojawił się w siedzibie TK. Wcześniej odbył konsultacje z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim oraz Bogdanem Święczkowskim. Po tych spotkaniach prezydent, wraz m.in. z Kapińskim oraz zastępcą prezesa TK Bartłomiejem Sochańskim wszedł do siedziby TK.

Sędzia Maciej Berek opublikował nagranie, na którym widać, jak prezydent Nawrocki przeciska się między stojącymi w drzwiach budynku TK osobami.



