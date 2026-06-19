Nowa wiceminister w resorcie obrony. Kosiniak-Kamysz ogłosił nazwisko
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została wiceministrem obrony narodowej. Zmiany personalne w MON ogłosił Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk odpowiadała za negocjowanie i wdrożenie programu SAFE. O rosnącym znaczeniu Sobkowiak-Czarneckiej mówili w programie "Polityczny WF" Piotr Witwicki i Marcin Fijołek.
Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił nazwisko nowej wiceminister na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Decyzję podpisał premier Donald Tusk.
Nominację na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej wręczył szef MON.
- Magdalena Sobkowiak-Czarnecka dotychczas odpowiadała za wdrażanie programu SAFE, była współodpowiedzialna za prezydencje Polski w UE, która okazała się wielkim sukcesem - powiedział Kosiniak-Kamysz.
Jak podkreślił szef MON, Sobkowiak-Czarnecka "sprawdziła się przy Polskiej Prezydencji, dzięki której mamy program SAFE". - Pierwsza w historii decyzja umożliwiająca finansowanie z budżetu europejskiego modernizacji i transformacji naszych armii - dodał wicepremier.
- Potem przychodzi proces wdrażania tego programu i zagospodarowania funduszy SAFE. To się udało. Myślę, że wiele osób dostrzega jej determinację i siłę. Tworzymy dziś jeden zespół, bo tych zadań w resorcie jest coraz więcej - oznajmił.
Więcej informacji wkrótce.