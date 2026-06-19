Nowa wiceminister w resorcie obrony. Kosiniak-Kamysz ogłosił nazwisko

- Magdalena Sobkowiak-Czarnecka dotychczas odpowiadała za wdrażanie programu SAFE, była współodpowiedzialna za prezydencje Polski w UE, która okazała się wielkim sukcesem - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Jak podkreślił szef MON, Sobkowiak-Czarnecka "sprawdziła się przy Polskiej Prezydencji, dzięki której mamy program SAFE". - Pierwsza w historii decyzja umożliwiająca finansowanie z budżetu europejskiego modernizacji i transformacji naszych armii - dodał wicepremier.

- Potem przychodzi proces wdrażania tego programu i zagospodarowania funduszy SAFE. To się udało. Myślę, że wiele osób dostrzega jej determinację i siłę. Tworzymy dziś jeden zespół, bo tych zadań w resorcie jest coraz więcej - oznajmił.