Nowa prognoza pogody. Wyż nad Polską, będą pierwsze przymrozki
Najbliższe dni w Polsce upłyną pod znakiem wyżu znad Bałtyku, co przełoży się na pogodną aurę, jednak miejscowo możliwy jest spadek temperatury nawet poniżej zera - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Zdecydowana większość kraju może liczyć na małe zachmurzenie lub nawet bezchmurne niebo. Wyjątkiem będą krańce południowe i południowo-zachodnie, gdzie nadal zaznacza się obecność frontu atmosferycznego.
W skrócie
- Nad Polską dominuje wyż znad Bałtyku, co przyniesie pogodną aurę niemal w całym kraju.
- Wyjątkiem są krańce południowe i południowo-zachodnie, gdzie wystąpią większe zachmurzenie, opady i wilgotniejsze powietrze.
- W nocy z piątku na sobotę prognozowane są miejscowe przymrozki, a w ciągu dnia temperatury sięgną nawet 19 stopni C na zachodzie kraju.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nad Europą dominują wyże z głównymi centrami nad południową Skandynawią oraz Bałtykiem.
Jedynie krańce północno-wschodnie oraz południowo-wschodnie znajdują się w zasięgu niżów z frontami atmosferycznymi. Polska jest pod wpływem wyżu z centrum nad Bałtykiem.
Jedynie krańce południowe i południowo zachodnie znajdują się pod wpływem wilgotniejszego powietrza polarnego morskiego, co tłumaczy tamtejsze opady i większe zachmurzenie. Ciśnienie pozostaje niestabilne - w południe w Warszawie wyniesie 1021 hPa.
Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia
Pogoda na piątek. Słonecznie, ale z wyjątkiem
W piątek dominować będzie zachmurzenie małe. Jedynie na południu i południowym zachodzie spodziewane zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami mogą wystąpić słabe opady deszczu.
Temperatury maksymalne wyniosą od 14 do 17 stopni C Chłodniej będzie w rejonach podgórskich, gdzie termometry wskażą od 11 do 14 stopni C.
W Warszawie dzień upłynie pod znakiem małego zachmurzenia z maksymalną temperaturą 16 stopni C.
Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni, miejscami porywisty. Wysoko w Sudetach porywy mogą osiągnąć do 60 km/h.
Pogoda na weekend. Noc z piątku na sobotę z możliwymi przymrozkami
Noc przyniesie małe zachmurzenie lub bezchmurne niebo w większości regionów.
W kotlinach sudeckich nad ranem możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 m.
Temperatury minimalne będą niskie, zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie spadną do 0 stopni C lub nawet -1 stopnia C.
W centrum spodziewane jest około 5 stopni C, a najcieplej będzie na południowym zachodzie (8-9 stopni C) oraz miejscami na wybrzeżu (10-11 stopni C)
Szczególną uwagę należy zwrócić na wschód i północny wschód, gdzie przy gruncie temperatura może spaść odpowiednio do -3 i -5 stopni C (przymrozki).
Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, w Sudetach porywy do 70 km/h.
Pogoda na sobotę. Będzie coraz cieplej
W sobotę w całym kraju utrzyma się małe zachmurzenie. Okresowe zachmurzenie umiarkowane lub duże pojawi się jedynie na krańcach południowo-zachodnich i północno-wschodnich.
Temperatury maksymalne wzrosną i wyniosą od 14 do 15 stopni C na wschodzie, do 18-19 stopni C na zachodzie i południowym zachodzie.
Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat (12-14 stopni C). W Warszawie słoneczny dzień z maksymalną temperaturą 17 stopni C.
Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. W Sudetach porywy do 55 km/h.
Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store