W skrócie Nad Polską dominuje wyż znad Bałtyku, co przyniesie pogodną aurę niemal w całym kraju.

Wyjątkiem są krańce południowe i południowo-zachodnie, gdzie wystąpią większe zachmurzenie, opady i wilgotniejsze powietrze.

W nocy z piątku na sobotę prognozowane są miejscowe przymrozki, a w ciągu dnia temperatury sięgną nawet 19 stopni C na zachodzie kraju.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nad Europą dominują wyże z głównymi centrami nad południową Skandynawią oraz Bałtykiem.

Jedynie krańce północno-wschodnie oraz południowo-wschodnie znajdują się w zasięgu niżów z frontami atmosferycznymi. Polska jest pod wpływem wyżu z centrum nad Bałtykiem.

Jedynie krańce południowe i południowo zachodnie znajdują się pod wpływem wilgotniejszego powietrza polarnego morskiego, co tłumaczy tamtejsze opady i większe zachmurzenie. Ciśnienie pozostaje niestabilne - w południe w Warszawie wyniesie 1021 hPa.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Pogoda na piątek. Słonecznie, ale z wyjątkiem

W piątek dominować będzie zachmurzenie małe. Jedynie na południu i południowym zachodzie spodziewane zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami mogą wystąpić słabe opady deszczu.

Temperatury maksymalne wyniosą od 14 do 17 stopni C Chłodniej będzie w rejonach podgórskich, gdzie termometry wskażą od 11 do 14 stopni C.

W Warszawie dzień upłynie pod znakiem małego zachmurzenia z maksymalną temperaturą 16 stopni C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni, miejscami porywisty. Wysoko w Sudetach porywy mogą osiągnąć do 60 km/h.

Pogoda na weekend. Noc z piątku na sobotę z możliwymi przymrozkami

Noc przyniesie małe zachmurzenie lub bezchmurne niebo w większości regionów.

W kotlinach sudeckich nad ranem możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Temperatury minimalne będą niskie, zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie spadną do 0 stopni C lub nawet -1 stopnia C.

W centrum spodziewane jest około 5 stopni C, a najcieplej będzie na południowym zachodzie (8-9 stopni C) oraz miejscami na wybrzeżu (10-11 stopni C)

Szczególną uwagę należy zwrócić na wschód i północny wschód, gdzie przy gruncie temperatura może spaść odpowiednio do -3 i -5 stopni C (przymrozki).

Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, w Sudetach porywy do 70 km/h.

Pogoda na sobotę. Będzie coraz cieplej

W sobotę w całym kraju utrzyma się małe zachmurzenie. Okresowe zachmurzenie umiarkowane lub duże pojawi się jedynie na krańcach południowo-zachodnich i północno-wschodnich.

Temperatury maksymalne wzrosną i wyniosą od 14 do 15 stopni C na wschodzie, do 18-19 stopni C na zachodzie i południowym zachodzie.

Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat (12-14 stopni C). W Warszawie słoneczny dzień z maksymalną temperaturą 17 stopni C.

Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. W Sudetach porywy do 55 km/h.

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Raport NIK krytycznie o Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Sasin: NIK pod rządami Banasia to skompromitowana instytucja Polsat News Polsat News