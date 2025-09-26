Nowa prognoza pogody. Wyż nad Polską, będą pierwsze przymrozki

Najbliższe dni w Polsce upłyną pod znakiem wyżu znad Bałtyku, co przełoży się na pogodną aurę, jednak miejscowo możliwy jest spadek temperatury nawet poniżej zera - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Zdecydowana większość kraju może liczyć na małe zachmurzenie lub nawet bezchmurne niebo. Wyjątkiem będą krańce południowe i południowo-zachodnie, gdzie nadal zaznacza się obecność frontu atmosferycznego.

Prognoza pogody na piątek i sobotę
Prognoza pogody na piątek i sobotę Radek Jaworski / IMGWAgencja FORUM

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nad Europą dominują wyże z głównymi centrami nad południową Skandynawią oraz Bałtykiem.

Jedynie krańce północno-wschodnie oraz południowo-wschodnie znajdują się w zasięgu niżów z frontami atmosferycznymi. Polska jest pod wpływem wyżu z centrum nad Bałtykiem.

Jedynie krańce południowe i południowo zachodnie znajdują się pod wpływem wilgotniejszego powietrza polarnego morskiego, co tłumaczy tamtejsze opady i większe zachmurzenie. Ciśnienie pozostaje niestabilne - w południe w Warszawie wyniesie 1021 hPa.

    Pogoda na piątek. Słonecznie, ale z wyjątkiem

    W piątek dominować będzie zachmurzenie małe. Jedynie na południu i południowym zachodzie spodziewane zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami mogą wystąpić słabe opady deszczu.

    Temperatury maksymalne wyniosą od 14 do 17 stopni C Chłodniej będzie w rejonach podgórskich, gdzie termometry wskażą od 11 do 14 stopni C.

    W Warszawie dzień upłynie pod znakiem małego zachmurzenia z maksymalną temperaturą 16 stopni C.

    Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni, miejscami porywisty. Wysoko w Sudetach porywy mogą osiągnąć do 60 km/h.

      Pogoda na weekend. Noc z piątku na sobotę z możliwymi przymrozkami

      Noc przyniesie małe zachmurzenie lub bezchmurne niebo w większości regionów.

      W kotlinach sudeckich nad ranem możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 m.

      Temperatury minimalne będą niskie, zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie spadną do 0 stopni C lub nawet -1 stopnia C.

      W centrum spodziewane jest około 5 stopni C, a najcieplej będzie na południowym zachodzie (8-9 stopni C) oraz miejscami na wybrzeżu (10-11 stopni C)

      Szczególną uwagę należy zwrócić na wschód i północny wschód, gdzie przy gruncie temperatura może spaść odpowiednio do -3 i -5 stopni C (przymrozki).

      Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, w Sudetach porywy do 70 km/h.

        Pogoda na sobotę. Będzie coraz cieplej

        W sobotę w całym kraju utrzyma się małe zachmurzenie. Okresowe zachmurzenie umiarkowane lub duże pojawi się jedynie na krańcach południowo-zachodnich i północno-wschodnich.

        Temperatury maksymalne wzrosną i wyniosą od 14 do 15 stopni C na wschodzie, do 18-19 stopni C na zachodzie i południowym zachodzie.

        Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat (12-14 stopni C). W Warszawie słoneczny dzień z maksymalną temperaturą 17 stopni C.

        Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. W Sudetach porywy do 55 km/h.

