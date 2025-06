W sobotę słonecznie lub zachmurzenie małe, tylko na północnym wschodzie okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i tam miejscami możliwy słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 20, 21 stopni C nad morzem oraz na krańcach wschodnich, około 24 stopni. C w centrum do 27 stopni C na zachodzie. Chłodniej tylko na Podhalu, około 18 stopni C. Wiatr słaby, na północy i wschodzie umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich.

W nocy z soboty na niedzielę na północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i nad ranem miejscami przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze bezchmurnie, jedynie miejscami na wschodzie oraz północy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 10 stopni C na wschodzie oraz miejscami w centrum do 15 stopni C na zachodzie i 17 stopni C na krańcach północno-zachodnich. Chłodniej w kotlinach górskich, od 7 do 9 stopni C. Wiatr będzie słaby, na północy umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

Pogoda na długi weekend. Bezchmurna i ciepła niedziela. Pojawią się upały

W niedzielę zachmurzenie na ogół małe, tylko we wschodniej połowie kraju okresami umiarkowane, a na wschodzie i południowym wschodzie również duże i tam miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20, 21 stopni C na północnym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej, około 27 stopni C w centrum do 30, 32 stopni C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, na wschodzie okresami umiarkowany i porywisty, z kierunków zachodnich tylko na północnym zachodzie południowo-wschodni.

W nocy na południowym wschodzie bezchmurnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko nad ranem na północnym zachodzie oraz zachodzie wzrost zachmurzenia do dużego i miejscami przelotny deszcz, na północnym zachodzie możliwe też burze.

Temperatura minimalna od 9, 10 stopni C na północnym wschodzie i krańcach wschodnich, około 15 stopni C w centrum do 18, 19 stopni C na zachodzie i 20 stopni C na krańcach północno-zachodnich. Wiatr będzie słaby, na zachodzie umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni i południowy, nad ranem na północnym zachodzie skręcający na południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Nad ranem na szczytach Sudetów porywy wiatru do 70 km/h.

