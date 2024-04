O nowej pracy byłego prowadzącego serwisu informacyjnego "Wiadomości" dowiedzieliśmy się dzięki użytkownikowi platformy X. Mężczyzna opublikował wpis, do którego dołączył zdjęcie na którym widoczny jest Krzysztof Ziemiec . Były dziennikarz został sfotografowany w momencie malowania ściany budynku.

Krzysztof Ziemiec z nowym zajęciem. Były dziennikarz TVP pracuje w Irlandii

"Wykonuję polecenia. Każą malować, to maluję. Praca to praca . Myślenie jest w wojsku, a nie na budowie" - napisał.

"Na szparagi trzeba mieć końskie zdrowie. Malarstwo pokojowe jest mniej wymagające. No i lepiej płatne" - dodał, jednocześnie podkreślające, że "wszystko jest po coś. Żadna praca nie hańbi ".

Były prowadzący "Wiadomości" poza TVP. Kim jest Krzysztof Ziemiec?

Krzysztof Ziemiec to urodzony w Warszawie , 56-letni dziennikarz i prezenter telewizyjny.

Pracę w zawodzie rozpoczął w 1994 roku na antenie Polskiego Radia Programu III, gdzie prowadził audycję "Zapraszamy do Trójki". Kolejne lata spędził w telewizjach informacyjnych, by w 2004 roku przejść do redakcji TVP 1. Przez dwa lata prowadził między innymi serwis informacyjny "Wiadomości", a także programy publicystyczne "Kwadrans po ósmej" i "Debaty Polaków".