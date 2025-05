Nowa porcja arktycznego powietrza pędzi do Polski. Będzie jeszcze chłodniej

W Polsce trwa symboliczna wiosna. Temperatury są bardziej typowe dla jesienie i wygląda na to, że prędko się to nie zmieni. Do naszego kraju nadciąga kolejna chłodna fala. O wartościach w okolicach 20 stopni Celsjusza przez około tydzień będziemy mogli tylko pomarzyć.