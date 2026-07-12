W skrócie Według doniesień Polsat News, planowane jest utworzenie nowej partii o nazwie Unia Centrum.

We władzach ugrupowania mają zasiąść Paulina Hennig-Kloska oraz Michał Kobosko, a powstanie partii nastąpi kilka miesięcy po założeniu Klubu Parlamentarnego Centrum.

Klub Parlamentarny Centrum został utworzony w lutym 2026 roku przez Paulinę Hennig-Kloskę i kilkunastu parlamentarzystów po rozłamie w partii Polska 2050.

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Powstanie nowej partii zostało potrwierdzone w trakcie niedzielnej konferencji prasowej. - Dziś możemy oficjalnie poinformować, że po wielu tygodniach rozmów, negocjacji, kontaktów (...) doszliśmy do porozumienia i łączymy dwa środowiska polityczne - ogłosił europoseł Michał Kobosko.

Tuż po nim głos zabrała Paulina Hennig-Kloska. - Podjęliśmy decyzję, by czas dzielenia na scenie politycznej definitywnie zakończyć i otworzyć nowy rozdział łączenia sił i powiększania współpracy - powiedziała.

- Dziś podjęliśmy decyzję, by utworzyć nowe środowisko polityczne, które będzie funkcjonowało także z silną reprezentacją w polskim parlamencie, pod nazwą "Unia Centrum" - powiedziała.

Przewodniczącą Unii Centrum została Paulina Hennig-Kloska. Wśród wiceprzewodniczących znaleźli się natomiast: Michał Kobosko, Mirosław Suchoń, Elżbieta Bińczycka oraz Ewa Szymanowska.

Rafał Kasprzyk zostanie Sekratarzem Genealnym nowej partii. Rolę skarbnika obejmie Elżbieta Burkiewicz. Wśród członków zarządu są: Aleksandra Leo, Sławomir Ćwik, Tomasz Sakowski, Anna Sporyszkiewicz, Piotr Masłowski, Jacek Trela i Barbara Okuła.

Na polskiej scenie politycznej pojawi się nowa partia

Do powstania Unii Centrum dojdzie kilka miesięcy po utworzeniu Klubu Parlamentarnego Centrum, którego początek były wynikiem rozłamu w Polsce 2050.

Napięcie w partii narastało od czasu unieważnionej w styczniu drugiej tury wyborów na nowego szefa partii. Ugrupowanie podzieliło się wówczas na trzy frakcje, które reprezentowali: minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, zwyciężczyni wyborów Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz ówczesny lider, Szymona Hołownia.

Ostatecznie w lutym 2026 roku Hennig-Kloska wraz z kilkunastoma innymi parlamentarzystami ogłosiła grupowe odejście oraz powstanie nowego klubu parlamentarnego o nazwie Centrum.

Rozłam w Polsce 2050. Powstał Klub Parlamentarny Centrum

Minister tłumaczyła wtedy, że "centrum to miejsce, gdzie spotykają się ludzie, w którym wypracowują dobre kompromisy i odnoszą sukcesy". Zadeklarowała przy tym gotowość do dalszej współpracy z rządem i chęć włączenia do koalicji nowego podmiotu.

Do klubu parlamentarnego Centrum dołączyli: Mirosław Suchoń, Paulina Hennig-Kloska, Sławomir Ćwik, Elżbieta Burkiewicz, Rafał Kasprzyk, Rafał Komarewicz, Aleksandra Leo, Barbara Okuła, Barbara Oliwiecka, Ryszard Petru, Norbert Pietrykowski, Marcin Skonieczka, Ewa Szymanowska i Żaneta Cwalina-Śliwowska, Grzegorz Fedorowicz, Piotr Masłowski i Jacek Trela.

Źródło: Polsat News





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