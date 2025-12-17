W skrócie Joanna Senyszyn założyła nową partię polityczną pod nazwą Nowa Fala, która została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Nowa Fala planuje startować samodzielnie w wyborach do Sejmu w 2027 roku, skupiając się na demokratycznych zasadach wewnętrznych oraz kwestiach społecznych i gospodarczych.

Senyszyn krytykuje istniejącą lewicę w Sejmie, stawiając na świeckie państwo, prawa kobiet oraz społeczności LGBT.

Wśród współpracowników pojawili się byli posłowie SLD.

Sąd Okręgowy w Warszawie 9 grudnia zarejestrował nową partię Nowa Fala Joanny Senyszyn.

- Z nowym rokiem rozpoczniemy formalne zapisy i będziemy chcieli być uwzględniani w sondażach na równi z innymi ugrupowaniami - ogłosiła w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Joanna Senyszyn.

Zapowiedź stworzenia nowego ugrupowania Senyszyn sformułowała w czerwcu po kampanii prezydenckiej, podczas której z przytupem wróciła do krajowej polityki.

"Kochani, nie lękajcie się! Będzie dobrze! Moc jest z nami! Serdecznie zapraszam do budowy ogólnopolskich struktur ruchu społeczno-politycznego o tymczasowej nazwie 'Czerwone korale Senyszyn'" - informowała po wyborach w mediach społecznościowych.

W wyborach prezydenckich 2025 prof. Senyszyn zajęła dopiero dziewiąte miejsce, notując 1,09 proc. poparcia (214 198 głosów). Jednak stała się cichą bohaterką kampanii, generując w sieci ogromny ruch, przykuwając uwagę swoją charyzmą, gestem uniesionych rąk i zwrotem "kochani" czy charakterystycznymi czerwonymi koralami.

"Rzeczpospolita" opisuje, że ostatecznie partia funkcjonować będzie pod nazwą Nowa Fala. Jak wynika z dokumentacji, Senyszyn nie będzie jednak przewodniczącą ani prezeską formacji, a "przewodniczącą zgromadzenia ogólnego członków założycieli".

Prof. Senyszyn podkreśla, że jedną z kluczowych dla niej kwestii jest demokratyczny charakter ugrupowania. - Przed wyborami będziemy układać listy na zasadach absolutnie demokratycznych. 10 tysiącom osób, które się do mnie zgłosiły z chęcią współdziałania, przekazałam, że spośród 920 miejsc do Sejmu (pierwsze i drugie miejsca na listach wyborczych - red.) i 100 do Senatu zostawiam sobie do dyspozycji 20, a pozostałym tysiącem będą dysponować członkowie partii w swoich okręgach - powiedziała Senyszyn w rozmowie z "Rz".

Polityk uderzyła także w lewicę zasiadającą w Sejmie. - Ze zdziwieniem stwierdzam, że obecna lewica w najmniejszym stopniu zajmuje się tym, czym powinna. Czyli np. tym, że 17 milionów obywateli i obywatelek żyje w biedzie - oceniła.

Senyszyn podkreśliła, że ważne będą dla niej kwestie gospodarcze i społeczne, ale także światopoglądowe - świeckie państwo, prawa kobiet i społeczności LGBT.

Na liście członków znajdują się także byli posłowie związani z SLD - Robert Kwiatkowski i Marek Balt. Najważniejsi są dla Senyszyn jednak ludzie, którzy zgłosili się do niej po wyborach na prezydenta Polski.

- Kandydatka była oceniana jako promyczek nadziei przez lewicowych wyborców, jednak po wyborach jej popularność drastycznie spadła - ocenił dla "Rz" przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura Michał Fedorowicz.

- Dobre opinie o Joannie Senyszyn w kampanii prezydenckiej wynikały raczej z sympatii dziennikarzy i z tego, że w sposób memiczny odróżniała się od innych kandydatów niż z realnego poparcia - dodał Fedorowicz.

Senyszyn nie kryje jednak, że ma ambitne plany. Zapewniła, że jej partia planuje w wyborach parlamentarnych 2027 samodzielny start do Sejmu. Polityk zapowiedziała też swój powrót do aktywnej działalności w sieci - Instagramie, Facebooku i TikToku.

Joanna Senyszyn to profesor nauk ekonomicznych i była posłanka (2001-2009 oraz 2019-2023) oraz europosłanka (2009-2014). Związana ze środowiskiem SLD.

