Spis treści: Nowa partia w Polsce. Kto wchodzi w skład Unii Centrum? Od Polski 2050 do Unii Centrum Jak powstają struktury nowej partii?

Podczas konferencji prasowej w Warszawie, zorganizowanej 12 lipca 2026 roku, oficjalnie zaprezentowano Unię Centrum - nowe ugrupowanie na polskiej scenie politycznej.

Nowa partia w Polsce. Kto wchodzi w skład Unii Centrum?

Partia powstała z połączenia Stowarzyszenia Centrum Polska Pauliny Hennig-Kloski z Unią Europejskich Demokratów. Zamiast rejestrować nowy podmiot, wykorzystano istniejące struktury i statut UED, co pozwoliło znacznie przyspieszyć rozpoczęcie działalności.

Politycznym fundamentem ugrupowania jest liczący 15 posłów Klub Parlamentarny Centrum oraz trzech senatorów związanych ze środowiskiem.

Przewodniczącą została Paulina Hennig-Kloska (minister klimatu i środowiska), a wśród wiceprzewodniczących znaleźli się Elżbieta Bińczycka (działaczka polityczna, wcześniej w Unii Europejskich Demokratów), Michał Kobosko (europoseł), Mirosław Suchoń (poseł) i Ewa Szymanowska (posłanka). Funkcję sekretarza generalnego objął Rafał Kasprzyk (poseł).

Pozostali posłowie wchodzący w skład Unii Centrum to: Rafał Komarewicz, Żaneta Cwalina-Śliwowska, Izabela Bodnar, Barbara Okuła, Sławomir Ćwik, Elżbieta Burkiewicz, Aleksandra Leo, Barbara Oliwiecka, Norbert Pietrykowski, Marcin Skonieczka i Ryszard Petru.

Trzej senatorowie związani ze środowiskiem nowej partii to z kolei Grzegorz Fedorowicz, Piotr Masłowski oraz Jacek Trela.

Członkami zarządu partii zostali: Aleksandra Leo, Sławomir Ćwik, Tomasz Sakowski, Anna Sporyszkiewicz, Piotr Masłowski, Jacek Trela i Barbara Okuła.

Unia Centrum zapowiada, że będzie rozwijać program oparty na wspieraniu przedsiębiorczości, silnej gospodarce, odpowiedzialnej transformacji energetycznej, wzmacnianiu samorządów oraz utrzymaniu proeuropejskiego kursu Polski.

Od Polski 2050 do Unii Centrum

Rozłam w Polsce 2050 nastąpił 18 lutego 2026 roku, ale napięcia narastały już wcześniej. Partia, która po wyborach w 2023 roku wprowadziła do Sejmu 33 posłów, zaczęła tracić spójność po słabym wyniku Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich w 2025 roku oraz zakończeniu ścisłej współpracy z PSL, co skutkowało pierwszymi odejściami.

Konflikt zaostrzył się podczas wyborów nowej przewodniczącej, w których Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pokonała Paulinę Hennig-Kloskę stosunkiem 350 do 309 głosów. Zwolennicy Hennig-Kloski zarzucali nowym władzom ograniczanie wewnętrznej debaty, natomiast kierownictwo partii twierdziło, że część działaczy nie zaakceptuje wyniku głosowania.

Ostatecznie z ugrupowania odeszło 15 posłów i trzech senatorów, którzy utworzyli Klub Parlamentarny Centrum. Wśród nich znaleźli się m.in. Paulina Hennig-Kloska, Ryszard Petru, Mirosław Suchoń, Aleksandra Leo, Sławomir Ćwik i Rafał Kasprzyk. Do nowego klubu dołączyła także Izabela Bodnar, która wystąpiła z Polski 2050 wcześniej. Po rozłamie Polska 2050 i Centrum liczyły po 15 posłów, czyli dokładnie tyle, ile potrzeba do zachowania statusu klubu parlamentarnego.

Jak powstają struktury nowej partii?

Po utworzeniu Klubu Parlamentarnego Centrum jego liderzy rozpoczęli budowę własnego zaplecza organizacyjnego. Pod koniec lutego 2026 roku powołano stowarzyszenie z Pauliną Hennig-Kloską na czele.

Miało ono integrować polityków i działaczy odchodzących z Polski 2050 oraz przygotować fundamenty pod powstanie pełnoprawnej partii. Kolejnym krokiem było znalezienie partnera dysponującego gotowymi strukturami oraz wpisem do ewidencji partii politycznych.

Takim partnerem została Unia Europejskich Demokratów, wywodząca się z tradycji Unii Wolności i Partii Demokratycznej. Dzięki wykorzystaniu struktur UED nowe ugrupowanie od początku dysponuje reprezentacją w Sejmie, Senacie i Parlamencie Europejskim oraz może skupić się na rozbudowie terenowych struktur i przygotowaniu programu przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku.





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