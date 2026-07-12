W skrócie Powstała nowa partia Unia Centrum.

We władzach ugrupowania znaleźli się między innymi Paulina Hennig-Kloska i Michał Kobosko, a partia powstała po założeniu Klubu Parlamentarnego Centrum w lutym 2026 roku.

Znamy nazwiska członków zarządu ugrupowania.

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Wcześniej w niedzielę nieoficjalne informacje o planach utworzenia Unii Centrum przekazał Polsat News. Powstanie nowej partii zostało potrwierdzone w trakcie konferencji prasowej. - Dziś możemy oficjalnie poinformować, że po wielu tygodniach rozmów, negocjacji, kontaktów (...) doszliśmy do porozumienia i łączymy dwa środowiska polityczne - ogłosił europoseł Michał Kobosko.

Tuż po nim głos zabrała Paulina Hennig-Kloska, która została przewodniczącą nowo powstałej partii. - Podjęliśmy decyzję, by czas dzielenia na scenie politycznej definitywnie zakończyć i otworzyć nowy rozdział łączenia sił i powiększania współpracy - powiedziała.

- Dziś podjęliśmy decyzję, by utworzyć nowe środowisko polityczne, które będzie funkcjonowało także z silną reprezentacją w polskim parlamencie, pod nazwą "Unia Centrum" - powiedziała.

Hennig-Kloska mówiła dalej o wartościach, które będzie reprezentować nowe ugrupowanie. Jak tłumaczyła, "dziś mamy czas, kiedy odpowiedzialność za państwo należy łączyć z odwagą, rozwój gospodarczy kraju z dbałością o środowiska".

- Chcemy właśnie dokładnie taki katalog wartości reprezentować na scenie politycznej, odwołując się jednocześnie do wartości, które leżały u podstaw budowy fundamentów wolnej Polski po 1989 roku. Dokładnie te wartości, które leżały u podstaw budowania silnego, dumnego, dużego kraju w Unii Europejskiej, to wartości, co do których nie mam wątpliwości, że są bardzo aktualne i o które przyjdzie się bić w kolejnej kampanii wyborczej - zapowiedziała minister klimatu i środowiska.

Unia Centrum. Poznaliśmy cele nowego ugrupowania

Polityczka zaznaczyła, że pragnie, aby Polska "pozostała silnym krajem w Unii Europejskiej, opartym o wartości". Mówiąc o kwestiach kluczowych dla nowej partii, Hennig-Kloska ogłosiła, że ugrupowanie będą reprezentować dwa kolory: niebieski oraz zielony.

Jak wytłumaczyła, niebieski został przyjęty jako symbol wolności, przedsiębiorczości oraz nowoczesności, natomiast zieleń symbolizuje środowisko, czyste powietrze i bezpieczeństwo energetyczne, a także troskę o przyszłe pokolenia.

Polityczka podziękowała jednocześnie za "mandat zaufania", jaki jej powierzono, wybierając ją na przewodniczącą Unii Centrum. - Traktuję to jako początek naszej wspólnej drogi nad ukształtowaniem naszych struktur, ale też przygotowaniem pełnego manifestu programowego. Będziemy teraz w okresie wakacji bardzo dynamicznie pracować. Te podstawy w ostatnich tygodniach określiliśmy sobie dość precyzyjnie - zapowiedziała.

- Żeby podzielić się z Państwem tym, czym będzie nowe centrum, już dziś mogę powiedzieć, że zapraszam na konwencję programową we wrześniu - powiedziała, dodając, że dokładna data zostanie podana w późniejszym czasie. - Wrześniowa konwencja programowa pokaże, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i co chcemy wnosić na scenę polityczną - zapowiedziała Hennig-Kloska.

Nowa partia w Sejmie. Znamy skład Zarządu

Przewodniczącą Unii Centrum została Hennig-Kloska. Wśród wiceprzewodniczących znaleźli się natomiast: Michał Kobosko, Mirosław Suchoń, Elżbieta Bińczycka oraz Ewa Szymanowska.

Rafał Kasprzyk jest Sekretarzem Generalnym nowej partii. Rolę skarbnika objęła Elżbieta Burkiewicz. Wśród członków zarządu są: Aleksandra Leo, Sławomir Ćwik, Tomasz Sakowski, Anna Sporyszkiewicz, Piotr Masłowski, Jacek Trela i Barbara Okuła.

Do powstania Unii Centrum dojdzie kilka miesięcy po utworzeniu Klubu Parlamentarnego Centrum, którego początek były wynikiem rozłamu w Polsce 2050.

Na polskiej scenie politycznej pojawi się nowa partia

Napięcie w partii narastało od czasu unieważnionej w styczniu drugiej tury wyborów na nowego szefa partii. Ugrupowanie podzieliło się wówczas na trzy frakcje, które reprezentowali: minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, zwyciężczyni wyborów Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz ówczesny lider, Szymona Hołownia.

Ostatecznie w lutym 2026 roku Hennig-Kloska wraz z kilkunastoma innymi parlamentarzystami ogłosiła grupowe odejście oraz powstanie nowego klubu parlamentarnego o nazwie Centrum.

Minister tłumaczyła wtedy, że "centrum to miejsce, gdzie spotykają się ludzie, w którym wypracowują dobre kompromisy i odnoszą sukcesy". Zadeklarowała przy tym gotowość do dalszej współpracy z rządem i chęć włączenia do koalicji nowego podmiotu.

Do klubu parlamentarnego Centrum dołączyli: Mirosław Suchoń, Paulina Hennig-Kloska, Sławomir Ćwik, Elżbieta Burkiewicz, Rafał Kasprzyk, Rafał Komarewicz, Aleksandra Leo, Barbara Okuła, Barbara Oliwiecka, Ryszard Petru, Norbert Pietrykowski, Marcin Skonieczka, Ewa Szymanowska i Żaneta Cwalina-Śliwowska, Grzegorz Fedorowicz, Piotr Masłowski i Jacek Trela.

Źródło: Interia, Polsat News





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