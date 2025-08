W powstanie ugrupowania zaangażowane są znane osoby ze świata polityki, a partia planuje wystartować w wyborach do Sejmu w 2027 roku.

Jak przekonywała była działaczka Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w Polsce potrzebna jest partia, która skutecznie powstrzyma powrót PiS do władzy . - Po wynikach prezydenckich widać, że nie dokona tego Platforma Obywatelska, czy, szerzej, rządząca koalicja - wskazuje.

"Serdecznie zapraszam do budowy ogólnopolskich struktur ruchu społeczno-politycznego o tymczasowej nazwie 'Czerwone korale Senyszyn'. Nazwę naszej partii ustalimy wspólnie " - pisała na Facebooku.

Senyszyn wskazuje, że chce, by nowa partia stanęła do walki o Sejm w wyborach w 2027 r. Wcześniej informowała też, że nie chce, by polityka była jedynym polem działalności jej ruchu.