W skrócie Blisko połowa zwolenników PiS wyraża sprzeciw wobec utworzenia nowej partii przez Mateusza Morawieckiego, a co czwarty ankietowany w tej grupie patrzy na ten pomysł przychylnie.

Sondaż Instytutu Badań Pollster pokazuje, że 42 procent wszystkich respondentów nie ma zdania w sprawie partii Morawieckiego, 35 procent jest przeciw, a 23 procent popiera tę inicjatywę.

Stowarzyszenie Rozwój Plus założone przez Morawieckiego stanie się częścią Rady Eksperckiej PiS po kompromisie wypracowanym podczas spotkania z Jarosławem Kaczyńskim. Mimo to tarcia wewnątrz formacji nie ustają.

"Czy były premier Mateusz Morawiecki powinien założyć własną partię?" - tak brzmiało pytanie, które otrzymali uczestnicy sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".

Najwięcej, bo 42 proc. respondentów wśród ogółu ankietowanych, nie ma zdania w tym temacie.

35 proc. sprzeciwia się utworzeniu nowego ugrupowania przez Morawieckiego, a 23 proc. respondentów opowiada się za powstaniem formacji.

Sondaż: Czy Mateusz Morawiecki powinien założyć własną partię?

To samo pytanie zadano również wyborcom PiS. Wśród nich dominowało negatywne nastawienie do powołania partii przez byłego premiera. Pomysłowi sprzeciwiło się 43 proc. respondentów.

Pozytywnie na temat potencjalnej inicjatywy Morawieckiego wypowiedziało się 23 proc. badanych, a 34 proc. wybrało odpowiedź "nie mam zdania".

Badanie Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" przeprowadzono w dniach 5-6 maja na próbie 1024 dorosłych Polaków.

Konflikt w PiS. Morawiecki założył stowarzyszenie Rozwój Plus

Mateusz Morawiecki poinformował 15 kwietnia o założeniu stowarzyszenia Rozwój Plus w ramach PiS. Jako cel wskazano "tworzenie dodatkowej przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń oraz inicjowania działań wspierających rozwój społeczny i gospodarczy Polski". Gotowość wstąpienia do niego wyraziło 38 osób, w większości polityków PiS.

Były premier od samego początku podkreślał, że nie chce tworzyć dla PiS konkurencyjnego projektu politycznego.

Mimo to decyzja Morawieckiego wywołała eskalację napięć w partii. Jarosław Kaczyński zasugerował, że politycy, którzy wstąpią do stowarzyszenia, mogą stracić miejsce na listach wyborczy PiS.

Morawiecki spotkał się z Kaczyńskim. Doszło do kompromisu

Ostatecznie 20 kwietnia Mateusz Morawiecki spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim. Siedmiogodzinna rozmowa zakończyła się kompromisem - stowarzyszenie będzie nadal działać, ale wejdzie w skład Rady Eksperckiej PiS.

Jednocześnie wśród polityków w dalszym ciągu trwa spór dotyczący tego, w jaki sposób ma funkcjonować inicjatywa Morawieckiego.

