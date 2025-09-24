Nowa odsłona sporu w Sądzie Najwyższym. "Nieistniejący i niebyły"

Izba Pracy Sądu Najwyższego poinformowała, że sąd, do którego trafi sprawa po uchyleniu wyroku na skutek skargi nadzwyczajnej, uznawszy taki wyrok Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN za niebyły, ma prawo sam rozpoznać skargę nadzwyczajną. Wiadomość tę przekazał PAP.