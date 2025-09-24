Nowa odsłona sporu w Sądzie Najwyższym. "Nieistniejący i niebyły"

Izba Pracy Sądu Najwyższego poinformowała, że wyrok Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN z udziałem sędziów powołanych od 2018 r. należy uznać za nieistniejący i niebyły.

Izba Pracy Sądu Najwyższego poinformowała, że sąd, do którego trafi sprawa po uchyleniu wyroku na skutek skargi nadzwyczajnej, uznawszy taki wyrok Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN za niebyły, ma prawo sam rozpoznać skargę nadzwyczajną. Wiadomość tę przekazał PAP.

Sąd Najwyższy składa się z Izby Cywilnej, Izby Karnej, Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

