W skrócie CBA zatrzymało pięć osób podejrzanych o wyłudzenie unijnego dofinansowania dla projektu dotyczącego neutralizacji amunicji chemicznej na Bałtyku.

Osoby zatrzymane usłyszały zarzuty wyłudzenia dotacji i oszustwa. Śledztwo obejmuje milionowe kwoty oraz prowadzone jest w kilku lokalizacjach.

To jedno z kilku postępowań dotyczących nieprawidłowości w NCBiR, w których zarzuty postawiono także innym osobom związanym z tym organem.

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Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego 30 czerwca zatrzymali czterech mężczyzn i kobietę na terenie Małopolski, Śląska i Mazowsza. Polecenie wydała Prokuratura Regionalna w Gdańsku.

Śledztwo dotyczy wyłudzenia z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju milionowych dotacji z unijnego funduszu. Od rządowego organu wyłudzono ponad 7,5 mln zł.

Afera w NCBiR. Zatrzymano pięć osób, w tle projekt neutralizacji broni

Finansowany projekt dotyczył opracowania technologii potrzebnej do neutralizowania i utylizacji zatopionych w Bałtyku bojowych środków trujących - amunicji chemicznej.

Jak przekazało CBA, w latach 2023-2024 przedstawiciele spółki przedkładali nierzetelne oświadczenia dotyczące postępu realizacji tego projektu, w tym poniesionych kosztów. "W ramach przestępczego procederu ustalone osoby wystawiały i posługiwały się nierzetelnymi fakturami o wartości blisko 14 mln zł" - wyjaśnia agencja.

W związku ze śledztwem w tej sprawie CBA przeszukało 13 lokalizacji, zabezpieczając dokumenty i nośniki elektroniczne. Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, gdzie usłyszeli zarzuty m.in. wyłudzenia dotacji i oszustwa obejmującego mienie wielkiej wartości.

Dwóch podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu, trzech pozostałych zostało objętych wolnościowymi środkami zapobiegawczymi. Postępowanie - jak podkreśla prokuratura - ma charakter wielowątkowy i rozwojowy.

Politycy KO o rozliczeniach NCBiR. "Kolejna odsłona afery"

Komunikat prokuratury w sprawie skomentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. "Kolejna odsłona afery w NCBiR. Pięć osób z zarzutami. Dwie w areszcie" - napisał na platformie X.

"Projekt o neutralizacji amunicji chemicznej w Bałtyku, a w tle podejrzenie zawyżania kosztów i przedstawiania dokumentów, które nie odzwierciedlały rzeczywistego przebiegu projektu" - wyjaśnił minister. "Rozliczenia nie są zemstą. Są obowiązkiem państwa prawa" - dodał.

Komentarze na tej samej platformie zamieściło także kilku innych polityków Koalicji Obywatelskiej. "Skuteczne działanie CBA i prokuratury" - napisał Tomasz Siemoniak, minister-koordynator służb specjalnych.

"Kolejni! CBA zatrzymało pięć osób w śledztwie dotyczącym doprowadzenia za czasów PiS Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z projektem współfinansowanym ze środków unijnych" - dodał europoseł Dariusz Joński.

"Suma złodziejstwa to 7,5 mln zł. Wszyscy wiemy, czyje to było królestwo za czasów PiS" - skomentował poseł Robert Kropiwnicki.

Afera wokół NCBiR. Nowe wątki

To kolejne postępowanie związane z aferą w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, która wybuchła na początku 2023 roku. Dziennikarze Radia ZET ujawnili wówczas wielomilionowe dotacje przyznawane przez organ firmom-krzakom.

Na początku sierpnia 2024 roku Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała, że w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w NCBiR zarzuty postawiono m.in. Hannie S., byłej zastępczyni dyrektora NCBiR w latach 2022-2023, wcześniej pełniącej inne dyrektorskie stanowiska.

Zarzuty wobec Hanny S. dotyczyły udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także przyjmowania korzyści osobistych i majątkowych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 640 tys. zł w związku z pełnieniem funkcji publicznych oraz prania brudnych pieniędzy.

W czerwcu 2026 roku prokuratura poinformowała, że kontynuuje postępowanie wobec Hanny S. oraz innych podejrzanych.





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