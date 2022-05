Wygląd kwiatu utrzymywany był w tajemnicy aż do dnia uroczystości. Nowa odmiana tulipana - nazwana imieniem pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy ma różową, nieco ciemną barwę, i jak poinformowano w niedzielę, powstała z połączenia dwóch gatunków tulipanów: papuzich i strzępiastych.

W uroczystej ceremonii nadania imienia kwiatu, która odbyła się w niedzielę w trakcie XII Międzynarodowych Targów Tulipanów w Chrzypsku Wielkim, wzięła udział para prezydencka, która - zgodnie z tradycją - podlała nową odmianę tulipana szampanem.

Pierwsza dama podzieliła się osobistym wspomnieniem

Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda podkreśliła, że jest bardzo wzruszona ceremonią. - Bardzo serdecznie dziękuję za to niezwykłe wyróżnienie; jest to wielki honor dla mnie i zaszczyt, że mogę dołączyć do grona moich poprzedników i poprzedniczek, którzy są patronami swoich odmian tulipanów - a są to i poprzednie prezydentowe, byli prezydenci, politycy, sportowcy, naukowcy, czy artyści - powiedziała.

Pierwsza dama dodała, że "tulipany to kwiaty niezwykłe, ponieważ są bardzo delikatne, ale zachwycają barwą, różnorodnością kształtów, a także wielością gatunków i odmian hodowlanych. Pierwsza dama przyznała, że tulipany są jej "absolutnie ukochanymi kwiatami". - To, co mnie ujmuje również w tych kwiatach, to ich niezwykle bogata symbolika - mówiła.

Zaznaczyła, że w Imperium Osmańskim tulipany symbolizowały raj na ziemi, później - jak mówiła - ta symbolika zmieniła się i w zależności od kolorów tulipany symbolizują miłość, namiętność, ale także entuzjazm, zaufanie, i troskę. - Dlatego nadają się właściwie na każdą okazję - powiedziała.

W trakcie uroczystości pierwsza dama podzieliła się z zebranymi także osobistym wspomnieniem. Powiedziała, że to właśnie te kwiaty otrzymała od Andrzeja Dudy, kiedy się jej oświadczał. - To są kwiaty, które wręczył mi mój mąż, już 28 lat temu, kiedy mi się oświadczał; były to ciemnoróżowe tulipany z białą obwódką. I już do naszej rodzinnej tradycji należy to, że mąż i w moje urodziny - ponieważ oświadczał się w dniu moich urodzin, które obchodzę na początku kwietnia - to właśnie zawsze z okazji urodzin, a także z okazji rocznicy ślubu właśnie te wyjątkowe tulipany otrzymuję - powiedziała.

"Wyraz uznania za aktywność"

Właściciel gospodarstwa ogrodniczego w Chrzypsku Wielkim Bogdan Królik podkreślił podczas uroczystości, że nadanie nowej odmianie tulipana imienia pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy "to wyraz uznania (...) za jej aktywność i zaangażowanie w sprawy Polski i Polaków; tych żyjących w kraju, jak i poza jego granicami, oraz za nieustanne wspieranie pana prezydenta Andrzeja Dudy w jego działalności".

- Swoją aktywnością i podejmowanymi działaniami pani prezydentowa skutecznie wspiera wiele inicjatyw o charakterze społecznym, kulturalnym i edukacyjnym. Chętnie angażuje się w działalność dobroczynną, wspiera potrzebujących i osoby niepełnosprawne. Bierze udział w akcjach charytatywnych, odwiedza szpitale, hospicja i inne ośrodki specjalne. Wsłuchuje się w ludzkie potrzeby i problemy oraz stara się pomagać w ich rozwiązywaniu. Sama jest również inicjatorką wielu projektów, szczególnie tych dedykowanych najmłodszym: dzieciom i młodzieży - mówił.

Dodał, że także ostatnie wydarzenia związane z atakiem Rosji na Ukrainę "pokazały ogromne zaangażowanie Pierwszej Damy w pomoc obywatelom Ukrainy; zarówno tym, którzy znaleźli schronienie przed wojną w Polsce, jak i tym, którzy pozostali w swojej ojczyźnie".

- Dla mnie i dla mojej firmy to ogromne wyróżnienie, że kwiat nazwany imieniem Agaty Kornhauser-Dudy dołączy do chrzypskich pereł kwiatowych, i że pierwsza dama zaszczyciła swoją obecnością nasze wydarzenie - podkreślił Bogdan Królik.





Inne odmiany tulipanów również nosiły imiona znanych osób

Kwiat ten dołączy do odmian: "Anny Komorowskiej", "Marii Kaczyńskiej" i "Jolanty Kwaśniewskiej", które w poprzednich latach, nie tylko w Chrzypsku Wielkim, uhonorowały inne polskie pierwsze damy.

Wcześniej w wielkopolskiej miejscowości nowym odmianom nadawano też imiona polityków. To m.in. "Lech Kaczyński", "Leszek Miller", "Jerzy Buzek" i "Aleksander Kwaśniewski". Tulipana noszącego jego imię ma także Lech Wałęsa.

Zgodnie z tradycją, wygląd kwiatu utrzymywany jest w tajemnicy aż do dnia uroczystości. "Aleksander Kwaśniewski" jest koloru różowo-fioletowego, z przewagą różu, "Lech Wałęsa" jest biało-czerwony, "Leszek Miller" - czerwony z białymi brzegami. Tulipan "Lech Kaczyński" ma barwę różowo-kremową, "Maria Kaczyńska" - żółto-kremową.

Kremowe i żółte tulipany były składane na trasie konduktu z ciałem Marii Kaczyńskiej po katastrofie smoleńskiej. Tulipany noszące imię Jana Pawła II trafiły do Watykanu na uroczystości beatyfikacyjne papieża Polaka.

W ceremonii w Chrzypsku Wielkim wziął udział m.in. przedstawiciel holenderskiej ambasady, a każda z nowych odmian, aby mogła zostać oficjalnie nazwana, musi być wcześniej zarejestrowana w Królewskiej Księdze Rejestru Nowych Odmian w Holandii.