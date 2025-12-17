Nowa misja NATO. Prezydent Nawrocki wysyła polski kontyngent

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach operacji NATO na kluczowych akwenach Europy i Atlantyku. Postanowienie w tej sprawie zostało podpisane 16 grudnia 2025 r. i dotyczy działań na Morzu Bałtyckim, Norweskim, Północnym oraz na Oceanie Atlantyckim.

  • Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o wysłaniu Polskiego Kontyngentu Wojskowego na misję NATO na Bałtyku, Morzu Norweskim, Północnym i Atlantyku.
  • Polski kontyngent będzie liczył do 70 żołnierzy i zajmie się m.in. ochroną żeglugi oraz neutralizacją zagrożeń podwodnych.
  • Działania obejmą także patrolowanie szlaków morskich oraz prezentację obecności i jedności NATO.
Prezydent Karol Nawrocki, jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych zdecydował o użyciu PKW na Morzu Bałtyckim, Morzu Norweskim, Morzu Północnym i Oceanie Atlantyckim.

Zgodnie z dokumentem, od 1 stycznia do 15 sierpnia 2026 r. Polska skieruje do działań sojuszniczych kontyngent liczący do 70 żołnierzy, wraz z niezbędnym wyposażeniem i zabezpieczeniem logistycznym.

Misja NATO na akwenach. Priorytetem bezpieczeństwo żeglugi

Polski Kontyngent Wojskowy wejdzie w skład Grupy Zadaniowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i ma służyć "wzmocnieniu sił państw sojuszniczych".

    Jednym z głównych zadań kontyngentu będzie utrzymywanie bezpieczeństwa żeglugi sojuszniczej. Obejmie to m.in. poszukiwanie, patrolowanie i niszczenie niebezpiecznych obiektów podwodnych, w szczególności arsenału zatopionego podczas I i II wojny światowej, a także oczyszczanie podejść do portów, akwenów ścieśnionych i kluczowych szlaków żeglugowych.

    Obecność wojsk NATO na wodzie. Zakres działań PKW

    Jak podało BBN w komunikacie, zakres działań PKW obejmie również budowanie świadomości operacyjnej NATO poprzez stałe patrolowanie szlaków morskich oraz "prezentację obecności, jedności i determinacji Sojuszu Północnoatlantyckiego".

    Rejonem odpowiedzialności polskich żołnierzy będzie Morze Bałtyckie, Morze Norweskie, Morze Północne i Ocean Atlantycki.

