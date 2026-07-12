Spis treści: Od 13 lipca nowe legitymacje dla emerytów i rencistów Czy trzeba wymienić starą legitymację emeryta-rencisty? Zmiany w mLegitymacji emeryta-rencisty Do czego uprawnia legitymacja emeryta-rencisty?

Od 13 lipca nowe legitymacje dla emerytów i rencistów

Pod koniec czerwca Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podpisała rozporządzenie zmieniające legitymację emeryta-rencisty.

Dokument został skierowany do publikacji i choć nowe przepisy zaczęły obowiązywać już od 1 lipca 2026 roku, to nowe legitymacje dla emerytów będą wydawane od poniedziałku 13 lipca. Pomiędzy pierwszym a dwunastym lipca Zakład Ubezpieczeń Społecznych korzystał jeszcze z tradycyjnych blankietów.

Wprowadzenie nowych legitymacji dla emerytów i rencistów wynika z wymogów bezpieczeństwa. Dokument należy bowiem do publicznych certyfikatów trzeciej kategorii. Dlatego też musi spełniać sprecyzowane wymagania dotyczące zabezpieczeń. Jak nietrudno się domyślić, odmieniony wzór ma być gwarantem zabezpieczeń przed fałszerstwami.

Tak wygląda nowa legitymacja dla emerytów i rencistów na awersie. Do seniorów będzie trafiać od 13 lipca. ZUS materiały prasowe

Nowa legitymacja emeryta-rencisty będzie wydawana w formie karty wykonanej z tworzywa PCV jednostronnie laminowanej na awersie. Elementy, które będą zabezpieczać przed sfałszowaniem, to między innymi gilosz, czyli skomplikowane, cienkie linie tworzące tło (które można zauważyć na powyższej grafice).

Pojawi się także mikrodruk, czyli bardzo mały tekst, niemożliwy do odczytania "gołym" okiem. Każdy dokument będzie miał również unikatowy numer trwale naniesiony na etapie produkcji blankietu. Jak można zauważyć, zmieni się kolor legitymacji emeryta z zielonego na szary/popielaty.

Czy trzeba wymienić starą legitymację emeryta-rencisty?

Dobra informacja jest taka, że emeryci i renciści mający aktualną legitymację nie muszą wymieniać dokumentu wyłącznie z powodu zmiany przepisów. Nie trzeba także składać żadnych dodatkowych wniosków. Dotyczy to wszystkich legitymacji emeryta-rencisty wydanych do 12 lipca 2026 roku.

Nowa legitymacja emeryta będzie wydawana osobom, które po raz pierwszy są do niej uprawnione. Co oczywiste, nowy wzór dokumentu otrzymają także ci seniorzy i emeryci, którzy stary dokument zgubili.

Plastikowa karta identyfikacyjna, tak jak to miało miejsce dotychczas, jest wydawana na podstawie wniosku ERL. Co jednak istotne, nie ma obowiązku jej posiadania, ponieważ dla ZUS-u domyślnym kanałem dystrybucji jest bezpieczna, elektroniczna mLegitymacja emeryta-rencisty. Ta również przechodzi rewolucję, o czym poniżej.

Nowy dokument będzie zawierał najważniejsze dane potrzebne do potwierdzenia uprawnień jego właściciela. Na legitymacji znajdą się więc numer PESEL, informacja o rodzaju pobieranego świadczenia oraz komunikat, że legitymację należy okazywać razem z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Zmiany w mLegitymacji emeryta-rencisty

W połowie lipca zmieni się także wygląd elektronicznej wersji dokumentu. W aplikacji mObywatel, w której znajduje się mLegitymacja emeryta-rencisty, uprawnieni zobaczą swoje zdjęcie, dane personalne, rodzaj pobieranego świadczenia, numer legitymacji oraz termin jej ważności. Jednocześnie z dokumentu zniknie informacja o oddziale ZUS, który wydał legitymację.

Wszystkie powyższe zmiany nie wpływają na prawa emerytów i rencistów. Nowe wzory dokumentów nadal będą potwierdzać pobieranie emerytury, renty czy nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Do czego uprawnia legitymacja emeryta-rencisty?

Przede wszystkim dokument jest gwarantem dostępu do opieki medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Seniorzy i renciści mogą więc korzystać z wizyt lekarskich i specjalistycznych w ramach publicznej opieki. Co więcej, legitymacja emeryta pozwala na otrzymanie zniżek na wybrane leki i pobyty w uzdrowiskach.

Legitymacja emeryta-rencisty ułatwia także codzienne funkcjonowanie. Z tym dokumentem można bowiem liczyć na liczne przywileje. To między innymi zwolnienie z abonamentu RTV, zniżki na przejazdy komunikacją miejską czy koleją. Seniorzy zapłacą także mniej za wydanie paszportu. Obniżki z legitymacją emeryta obowiązują także w niektórych instytucjach kultury jak teatry, kina czy muzea.





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