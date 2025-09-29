Nowa inicjatywa w Sejmie. Nawrocki zajął się m.in. banderyzmem
"Nie ma zgody na gloryfikację ukraińskich zbrodniarzy z OUN i UPA" - tak rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz skomentował skierowanie do Sejmu przez Karola Nawrockiego projektu zmiany Kodeksu karnego i ustawy o IPN ws. ścigania tych, którzy będą chcieli szerzyć banderyzm. Ponadto do Sejmu trafił projekt wprowadzający zmiany w ustawie o obywatelstwie polskim.
Kancelaria Prezydenta RP poinformowała w poniedziałek w mediach społecznościowych, że Karol Nawrocki przekazał do Sejmu projekt dotyczący zmiany ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy - Kodeks karny.
"Celem tej zmiany jest przeciwdziałanie rozpowszechnianiu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej fałszywych twierdzeń dotyczących zbrodni popełnionych przez członków i współpracowników Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Bandery i Ukraińskiej Armii Powstańczej oraz innych ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką, w szczególności zbrodni ludobójstwa dokonanego na Polakach na Wołyniu" - podano na platformie X.
Działania Karola Nawrockiego skomentował podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta i rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. "Zapowiadana inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP już w Sejmie. Nie ma zgody na gloryfikację ukraińskich zbrodniarzy z OUN i UPA odpowiedzialnych za ludobójstwo na Wołyniu!" - napisał na platformie X.
Karol Nawrocki złożył do Sejmu projekt ustawy. Kary za nielegalne przekraczanie granicy
Jak czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta, projektowana ustawa zakłada także "podwyższenie ustawowego zakresu kary za nielegalne przekraczanie granicy państwowej oraz organizowanie innym osobom nielegalnego przekraczanie granicy państwowej".
W komunikacie podano, iż Karol Nawrocki skierował też do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o obywatelstwie polskim.
Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą Ukraińców. "Nie jest idealna"
Rozwiązania zaproponowane przez Karola Nawrockiego ujęte zostały już w poprzednim prezydenckim projekcie dotyczącym zmiany ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Jednak nie znalazły się one w ostateczniej wersji nowelizacji tej ustawy przyjętej przez Sejm, a podpisanej w piątek przez Karola Nawrockiego.
Prezydencki minister Zbigniew Bogucki tłumaczył, że podpisana ustawa "nie jest idealna" i "gdyby przeszedł projekt prezydencki, mielibyśmy lepsze rozwiązania, bardziej uszczelniające system". Już wówczas zapowiadał kolejną inicjatywę prezydencką dotyczącą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
Dodał jednak, że podpisanie nowelizacji ustawy przez Karola Nawrockiego pozwoli zaoszczędzić publiczne pieniądze. - To oszczędność 270 milionów złotych dla budżetu w 2026 roku - mówił.