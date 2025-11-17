W skrócie Marta Nawrocka ogłosiła powstanie fundacji "Blisko Ludzkich Spraw", której głównym celem będzie walka z hejtem i zagrożeniami w sieci.

Pierwsza dama podkreśliła swoje wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz działania na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży.

Ponadto żona prezydenta zapowiedziała specjalną licytację jednej z swoich sukienek. Dochód z aukcji wesprze Fundację "Wstawaj Alicja", pomagającą osobom z zaburzeniami neurologicznymi.

Z inicjatywy Marty Nawrockiej w poniedziałek w Wiśle odbywają się panele dyskusyjne dotyczące hejtu i warsztaty dla dzieci mające uświadomić im, jak hejt potrafi ranić i jak ważne jest okazywanie sobie życzliwości oraz reagowanie, gdy ktoś potrzebuje wsparcia.

- Przede mną najważniejszy czas, odkąd mój mąż został prezydentem. Niebawem rozpocznie działalność fundacja, dzięki której, liczę na to mocno, narodzi się mnóstwo dobra. Jej powstanie postrzegam jako moją misję i zadanie. By łączyć, by szukać porozumienia, budować mosty, burzyć mury, by działać wspólnie - powiedziała pierwsza dama.

Marta Nawrocka: Walka z hejtem będzie pierwszym obszarem działania fundacji

Marta Nawrocka poinformowała także, że Fundacja "Blisko Ludzkich Spraw" zajmie się walką z hejtem, walką z zagrożeniami w sieci, wsparciem osób niepełnosprawnych i wyrównywaniem szans.

- Każda z tych sfer jest mi bardzo bliska, każdego z tych tematów dotknęłam w kampanii wyborczej mojego męża i choć ja oraz Karol dostaliśmy i dostajemy mnóstwo wsparcia, to właśnie w kampanii nasza rodzina szczególnie doświadczyła, czym jest hejt - mówiła pierwsza dama.

- Ja i mój mąż byliśmy na to przygotowani, ale nigdy nie pozwolimy na to, by w taki sposób atakowano dzieci, tak jak naszą córkę Kasię. Nie możemy tolerować hejtu. Nie ma na to mojej zgody ani jako kobiety, ani jako matki - dodała.

Marta Nawrocka wskazała, że nawet gdy zaczyna się od anonimowych wpisów w mediach społecznościowych czy niestosownych żartów, to wywołuje to lawinę zła.

- Słowa potrafią zostawić ślad na całe życie, a dzieci trzeba chronić, zanim dorosną, zrozumieją świat i będą umiały się z tym pogodzić. Dlatego walka z hejtem będzie pierwszym obszarem działania fundacji - zapowiedziała pierwsza dama.

Fundacja "Blisko Ludzkich Spraw" zajmie się także pomocą osobom niepełnosprawnym

Pierwsza dama dodała, że dużo do zrobienia jest w walce także z innymi zagrożeniami w sieci. Dlatego, jak poinformowała, fundacja zajmie się m.in. organizacją warsztatów.

- Będziemy mówić, także, a może przede wszystkim, do rodziców. Bardzo wierzę w edukację, w rozmowy, uświadamianie. To nasze wspólne wielkie zadanie - zaznaczyła.

- Bliskie mojemu sercu są także osoby niepełnosprawne. Chciałabym otoczyć je opieką. To trzeci obszar, którym w przyszłości zajmie się fundacja - poinformowała.

Podała, że jednym z projektów, który fundacja będzie realizować, będzie "Oddech dla bohaterek".

- Wreszcie po czwarte wyrównywanie szans. To niezwykle ważne, bo uzdolnione dzieci i młodzież z małych ośrodków czy z mniejszymi możliwościami miały równy start ze swoimi kolegami z zamożniejszych rodzin albo z dużych miast, by mogły rozwijać swoje talenty - wyjaśniła.

- Chcę być dla was i z wami blisko ludzkich spraw, tych, które bolą, poruszają, cieszą i tych, o których chcielibyście mi opowiedzieć - zadeklarowała żona Karola Nawrockiego.

Marta Nawrocka przekazała na licytację nietypowy dar

- Niech symbolem fundacji będzie ta sukienka, którą mam dzisiaj na sobie. Może pamiętacie, jaką falą hejtu w mediach społecznościowych wywołało to, że założyłam ją drugi raz, tak jak każda z nas - powiedziała Nawrocka.

Żona prezydenta dodała, że chce, aby z tej sytuacji płynęło już samo dobro, dlatego przekaże ją na licytację, z której dochód będzie przeznaczony na wsparcie Fundacji "Wstawaj Alicja".

Fundacja "Wstawaj Alicja" pomaga osobom z zaburzeniami i niepełnosprawnościami neurologicznymi, przede wszystkim dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), guzami mózgu, chorobami genetycznymi, takimi jak dystrofie mięśniowe, a także osobom ze stwardnieniem rozsianym (SM), po udarach, zatrzymaniu krążenia czy urazach czaszkowo-mózgowych.

Fundację założyli ją rodzice 17-letniej Alicji Mazurek, która po ciężkim wypadku zapadła w śpiączkę.

"Choć Alicja odeszła, jej historia dała początek niezwykłej misji: pomaganiu innym w powrocie do zdrowia i życia" - czytamy na stronie fundacji.

