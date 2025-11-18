Głosowanie nad wyborem Szymona Hołowni na wicemarszałka Sejmu rozpoczęło się chwilę przed godziną 14, zaraz po przemówieniu premiera Donalda Tuska dotyczącego aktów dywersji w Polsce.

Głos na mównicy zabrał Władysław Kosiniak-Kamysz, który przedstawiał rekomendację lidera Polski 2050 na to stanowisko.

- Dwa lata temu miałem zaszczyt mówić o inteligencji, erudycji, empatii, to się wszystko potwierdziło w prowadzeniu obrad. We wrażliwości na głosy z tej sali nikt nie przeskoczy pana marszałka Hołowni. Był wrażliwy na głosy tych, którzy tworzą większość rządową, jak i tych, którzy głośno krzyczą, są w opozycji. To pokazuje prawdę o marszałku - dodał.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił m.in., że lider Polski 2050 "postawił na otwarty parlamentaryzm, na innowacje, na dialog ze społeczeństwem i konsultacje".

Szymon Hołownia wicemarszałkiem Sejmu. Jak głosowali posłowie?

Po kolejnych przemówieniach przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych, posłowie przeszli do głosowania.

261 posłów zdecydowało oddać głos za powołaniem Szymona Hołowni na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Przeciwnych było 14, zaś 162 wstrzymało się od głosu.

Wśród posłów Koalicji Obywatelskiej 154 zagłosowało "za". Przeciwna nowej funkcji Szymona Hołownii, jako jedyna z klubu, była Magdalena Filiks. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zgodność w głosowaniu panowała także w PSL, Polsce 2050, Lewicy, Konfederacji, Razem, Republikanach. W tym przypadku wszyscy parlamentarzyści byli "za".

Głosy "za" pojawiły się także wśród posłów PiS. Byli to: Zbigniew Chmielowiec, Maria Kurowska, Marek Suski, Wojciech Szarama i Robert Telus.

Spośród 162 głosów wstrzymujących się, 157 pochodziło z ław Prawa i Sprawiedliwości, 3 od przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej i dwóch posłów niezależnych Tomasza Rzymkowskiego i Tomasza Zimocha.

