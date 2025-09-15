W poniedziałek w Krakowie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił powołanie nowej formacji w Wojsku Polskim. Chodzi o Dowództwo Wojsk Medycznych.

Jak podkreślono na wstępie, reforma jest odpowiedzią na ostatnie zagrożenia i klęski żywiołowe: trwającą wojnę w Ukrainie czy zeszłoroczną powódź w południowo-zachodniej Polsce.

- Każdy dzień pokazuje, jak blisko jest zagrożenie. Przez miesiące przyzwyczailiśmy się, ze trwa wojna w Ukrainie. (...) Gdzieś to wszystko przeszło do porządku dziennego - mówił Kosiniak-Kamysz.

- Nigdy nie wolno oswoić się z wojną, jej zaakceptować. Noc z 10 na 11 września uświadomiła wszystkim dobitnie w Polsce, że to (wojna - red.) jest metr od nas - dodał wicepremier. - Trzeba uczynić wszystko, aby trzymać wojska Federacji Rosyjskiej jak najdalej od polskiej granicy - podkreślił lider ludowców.

Wojska medyczne w Polsce. Na czele formacji stanie płk Mariusz Kiszka

Władysław Kosiniak-Kamysz wspomniał, że na sali w Krakowie są osoby, które pracowały jako zabezpieczenie medyczne w Ukrainie. - Implementacja tych działań w Ukrainie będzie jednym z najważniejszych działań związanych z funkcjonowaniem wojsk medycznych - mówił.

Szef MON tłumaczył, że celem powołania wojsk medycznych jest "rozwój całej medycyny pola walki. Możliwość rozwoju naszego personelu, zarówno żołnierzy, jak i cywilów".

Siedzibą Dowództwa Wojsk Medycznych będzie Kraków. Zaś na czele formacji stanie płk Mariusz Kiszka. - Lekarz, żołnierz Wojska Polskiego. Rok temu poznaliśmy się z panem pułkownikiem podczas powodzi. Organizował on w trybie pilnym zabezpieczenie medyczne dla szpitala w Nysie. Dzisiaj przed panem pułkownikiem wielkie wyzwanie - ogłosił Kosiniak-Kamysz.

Powstanie legion medyczny. Szef MON zaapelował do lekarzy, pielęgniarek i ratowników

Wicepremier sprecyzował, co będzie zadaniem Kiszki. Chodzi o formowanie komponentu wojsk medycznych oraz formułowanie strategii i działania na rzecz bezpieczeństwa Polski.

- Umiejscowienie w Krakowie nie jest przypadkowe. Dowództwo Wojsk Specjalnych mieście się w Krakowie, Jednostka Wojskowa Nil mieści się w Krakowie - tłumaczył lider ludowców.

- Chcemy zachęcić jak największą grupę lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, wszystkich z personelu medycznego do tego, aby już dzisiaj zgłosili się do MED-legionu, który będzie grupował wasze zdolności, ale też dawał szansę na przeszkolenie w dziedzinie, w której może nie jesteście specjalistami, ale którą warto znać - właśnie udzielania pierwszej pomocy na polu walki - przekazał Kosiniak-Kamysz.

- Będziemy starali się tak zorganizować, żeby wszyscy ci, którzy się zgłoszą do legionu medycznego, mogli realizować to na koszt państwa - zaznaczył.

Błaszczak w "Graffiti" o alertach przeciwlotniczych: Nerwowa reakcja Polsat News Polsat News