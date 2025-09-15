Nowa formacja w Wojsku Polskim. Wyznaczono dowódcę

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

Dowództwo nowo powstałej formacji wojsk medycznych będzie miało siedzibę w Krakowie. Na czele stanie płk Mariusz Kiszka - ogłosił Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak tłumaczył, Kiszka sprawdził się w boju podczas zeszłorocznej powodzi. Szef MON dodał, że Polska chce implementować doświadczenia, które nabyła w związku z trwającą wojną w Ukrainie.

Dowództwo Wojsk Medycznych będzie miało siedzibę w Krakowie - ogłosił Władysław Kosiniak-Kamysz
Dowództwo Wojsk Medycznych będzie miało siedzibę w Krakowie - ogłosił Władysław Kosiniak-KamyszLukasz Gagulski PAP

W poniedziałek w Krakowie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił powołanie nowej formacji w Wojsku Polskim. Chodzi o Dowództwo Wojsk Medycznych.

Jak podkreślono na wstępie, reforma jest odpowiedzią na ostatnie zagrożenia i klęski żywiołowe: trwającą wojnę w Ukrainie czy zeszłoroczną powódź w południowo-zachodniej Polsce.

- Każdy dzień pokazuje, jak blisko jest zagrożenie. Przez miesiące przyzwyczailiśmy się, ze trwa wojna w Ukrainie. (...) Gdzieś to wszystko przeszło do porządku dziennego - mówił Kosiniak-Kamysz.

- Nigdy nie wolno oswoić się z wojną, jej zaakceptować. Noc z 10 na 11 września uświadomiła wszystkim dobitnie w Polsce, że to (wojna - red.) jest metr od nas - dodał wicepremier. - Trzeba uczynić wszystko, aby trzymać wojska Federacji Rosyjskiej jak najdalej od polskiej granicy - podkreślił lider ludowców.

Wojska medyczne w Polsce. Na czele formacji stanie płk Mariusz Kiszka

Władysław Kosiniak-Kamysz wspomniał, że na sali w Krakowie są osoby, które pracowały jako zabezpieczenie medyczne w Ukrainie. - Implementacja tych działań w Ukrainie będzie jednym z najważniejszych działań związanych z funkcjonowaniem wojsk medycznych - mówił.

Zobacz również:

Premier Donald Tusk
Polska

"Stan zagrożenia odwołany". Donald Tusk reaguje po operacji wojska

Karolina Głodowska
Karolina Głodowska

    Szef MON tłumaczył, że celem powołania wojsk medycznych jest "rozwój całej medycyny pola walki. Możliwość rozwoju naszego personelu, zarówno żołnierzy, jak i cywilów".

    Siedzibą Dowództwa Wojsk Medycznych będzie Kraków. Zaś na czele formacji stanie płk Mariusz Kiszka. - Lekarz, żołnierz Wojska Polskiego. Rok temu poznaliśmy się z panem pułkownikiem podczas powodzi. Organizował on w trybie pilnym zabezpieczenie medyczne dla szpitala w Nysie. Dzisiaj przed panem pułkownikiem wielkie wyzwanie - ogłosił Kosiniak-Kamysz.

    Powstanie legion medyczny. Szef MON zaapelował do lekarzy, pielęgniarek i ratowników

    Wicepremier sprecyzował, co będzie zadaniem Kiszki. Chodzi o formowanie komponentu wojsk medycznych oraz formułowanie strategii i działania na rzecz bezpieczeństwa Polski.

    - Umiejscowienie w Krakowie nie jest przypadkowe. Dowództwo Wojsk Specjalnych mieście się w Krakowie, Jednostka Wojskowa Nil mieści się w Krakowie - tłumaczył lider ludowców.

    - Chcemy zachęcić jak największą grupę lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, wszystkich z personelu medycznego do tego, aby już dzisiaj zgłosili się do MED-legionu, który będzie grupował wasze zdolności, ale też dawał szansę na przeszkolenie w dziedzinie, w której może nie jesteście specjalistami, ale którą warto znać - właśnie udzielania pierwszej pomocy na polu walki - przekazał Kosiniak-Kamysz.

    - Będziemy starali się tak zorganizować, żeby wszyscy ci, którzy się zgłoszą do legionu medycznego, mogli realizować to na koszt państwa - zaznaczył.

    Zobacz również:

    Wspólne ćwiczenia USA, Japonii i Korei Południowej. Zdjęcie ilustracyjne
    Świat

    Manewry wojsk w pobliżu Korei Północnej. Pjongjang grozi konsekwencjami

    Mateusz Balcerek
    Mateusz Balcerek
    Błaszczak w "Graffiti" o alertach przeciwlotniczych: Nerwowa reakcjaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze