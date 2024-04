Krztusiec nazywany jest też kokluszem. To choroba zakaźna wywoływana przez bakterie, tzw. pałeczki krztuśca. Atakuje układ oddechowy.

- Jesienią tego roku możemy mieć do czynienia z większą niż zwykle liczbą zachorowań na krztusiec. Choroby zakaźne zawsze występują falami, a fali zachorowań na krztusiec dawno nie było - podkreśliła prof. Majda-Stanisławska. - To się nazywa epidemia uzupełniająca - w ten sposób lekarka wyjaśniła zjawisko możliwości wystąpienia fali zachorowań na krztusiec. Reklama

Krztusiec. Ekspert: Teraz przyszło do nas

- Ubiegły rok "należał" do szkarlatyny, jeszcze poprzedni do ospy wietrznej. Teraz jest krztusiec, skoro zaczęło się u naszych południowych sąsiadów - Czechów, można się spodziewać, że teraz przyszło do nas - zwróciła uwagę profesor.

Jak mówiła, to choroba długo trwająca i predysponująca później do infekcji dróg oddechowych przez przynajmniej kilka tygodni. - Krztusiec jest niebezpieczny szczególnie dla dzieci, które mają jeszcze schorzenia dodatkowe, jest groźna dla ich życia. A dla innych dzieci, a szczególnie ich rodziców, będzie bardzo uciążliwa, bo krztusiec trwa długo, do ośmiu tygodni - powiedziała.

Jak przeciwdziałać krztuścowi?

Zaznaczyła, że można przeciwdziałać krztuścowi przede wszystkim poprzez szczepienia. - Odporność populacyjna, zbiorowiskowa ma tu ogromne znaczenie. Z takiej odporności populacyjnej skorzystają nie tylko osoby zaszczepione, ale także ci, którzy nie są szczepieni, są podatni, ale po prostu nie będą chorować - zwróciła uwagę.

- Pozostaje pytanie, jaka część społeczeństwa musi być zaszczepiona, aby to miało znaczenie, aby pozostali skorzystali z odporności zbiorowej? W przypadku krztuśca i odry to 94 procent - mówiła. - Bo najbardziej zaraźliwe są właśnie krztusiec i odra. W tych przypadkach od jednego chorego zarazi się od 12 do 17, 18 osób podatnych - podsumowała Majda-Stanisławska. Reklama

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi odbyła się w czwartek konferencja prasowa dotycząca ankiety ws. szczepień dzieci w regionie. Na 1296 rodziców 93 proc. z nich zadeklarowało przyjmowanie przez dziecko szczepień okresowych, 3 proc. rodziców przyznało, że nie szczepią swoich dzieci, a pozostali ankietowani (1 proc.) nie udzielili odpowiedzi na pytania.

"Chorwacja epicentrum zachorowań na krztusiec w Europie"

Jeszcze na początku kwietnia dziennik "Jutarnji list" informował, że Chorwacja stała się epicentrum zachorowań na krztusiec w Europie. "Obecnie jednak europejskim ogniskiem krztuśca jest Chorwacja, w której w ciągu ostatnich 15 miesięcy odnotowano 6381 przypadków" - informowano, dodając, że wzrost zachorowań występuje również m.in. w Czechach, Danii, Belgii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Jedną z przyczyn rozprzestrzeniania się krztuśca w Europie jest spadek liczby szczepień. W większości krajów europejskich dzieci otrzymują pierwsze dwie dawki skojarzonej szczepionki przeciwko krztuścowi, błonicy i tężcowi w wieku od dwóch miesięcy do pierwszego roku życia, kolejną dawkę w wieku dwóch lat, a ostatnią w wieku od trzech do siedmiu lat. Reklama

W celu ochrony noworodków przed chorobami szczepionkę przeciwko krztuścowi podaje się również kobietom w ciąży. W Anglii, jak zauważył British Medical Journal, akceptacja szczepionek w tej grupie spadła z ponad 70 proc. we wrześniu 2017 r. do 58 proc. we wrześniu 2023 r.

Rekorodowa liczba zakażeń w Czechach

W poniedziałek, 15 kwietnia Państwowy Instytut Zdrowia przekazał, że w ciągu ostatniego tygodnia na krztusiec zachorowała w Czechach rekordowa liczba 1500 osób.

Był to dotąd najwyższy tygodniowy wzrost potwierdzonych przypadków tej choroby. Od początku 2024 roku stwierdzono 7888 zachorowań. Najwięcej chorych jest wśród młodzieży szkolnej i uniwersyteckiej. Pomimo dużej liczby przypadków, niewielu pacjentów trafia do szpitali. To według SZU zaledwie około 2 proc.

Wśród chorych znalazł się burmistrz Pragi . Jak podawał Instytut, zmarły trzy osoby z krztuścem, które miały mieć także inne dolegliwości.

