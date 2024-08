Program "Mój Prąd" jest inicjatywą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, której celem jest wspieranie inwestycji w przydomowe instalacje fotowoltaiczne . Najnowsza edycja, oznaczona jako MP 6.0, rozpocznie się 2 września 2024 roku i potrwa do 20 grudnia 2024 roku lub do wyczerpania środków.

Program jest skierowany do prosumentów, czyli osób produkujących energię elektryczną na własne potrzeby, którzy rozliczają się w systemie net-billing. To system rozliczeń, w którym prosumenci sprzedają nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci po cenach rynkowych, a kupują brakującą energię po cenach detalicznych.