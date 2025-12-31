Nowa decyzja w sprawie sztabu kryzysowego. Premier ogłasza

W skrócie Premier Donald Tusk zwołał sztab kryzysowy w reakcji na trudne warunki pogodowe i zagrożenia w kraju.

MSWiA oraz służby informują o licznych interwencjach i wyzwaniach związanych z intensywnymi opadami śniegu oraz zagrożeniami hydrologicznymi.

Służby apelują o ostrożność i unikanie podróży w rejonach objętych alertami.

Donald Tusk we wpisie opublikowanym na platformie X przekazał, że kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego będzie miało miejsce w środę o godz. 16 i weźmie w nim udział.

Poinformował również, że jest na bieżąco informowany o sytuacji pogodowej w kraju.

Pogoda w Polsce. Odprawa z udziałem wojewodów i służb

Wcześniej odbyła się odprawa z udziałem kierownictwa MSWiA, w której uczestniczyli m.in. wojewodowie z województw, w których sytuacja jest najtrudniejsza, przedstawiciele służb podległych ministerstwu oraz przedstawiciele PKP PLK i GDDKiA.

Po zakończeniu odprawy szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że w środę do godz. 10 służby odnotowały niemal 600 zgłoszeń.

- Znakomita większość z tych zdarzeń została już przez służby obsłużona (...), choć są jeszcze miejsca, w których cały czas prace trwają - mówił wówczas minister.

Kierwiński podkreślił także, że w przypadku Elbląga i Fromborka zagrożenie od strony hydrologicznej wydaje się opanowane.

- Wczoraj wieczorem było przekroczone 12 stanów alarmowych. Dziś jest przekroczony tylko jeden stan i to bardzo niewiele tzn. o centymetr - przekazał minister.

Sytuacja nadal jest niestabilna. - Bądźcie gotowi, że będzie opad i będą tworzyć się zaspy; jeżeli jest to możliwe, nie macie przygotowanych samochodów, opon zimowych, to nie wybierajcie się w nadchodzących godzinach w podróże, dlatego że jest to bardzo niebezpieczne, a warunki są bardzo zmienne - apelował szef MSWiA.

IMGW prognozuje kolejne intensywne opady śniegu. Wydano ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje w sylwestra intensywne opady śniegu na terenie północnej Polski. Wydano ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego, czyli najwyższego stopnia.

Żółty alert obowiązuje w niemal całej zachodniej Polsce, na Pomorzu oraz Warmii Mazurach. Drugim stopniem zagrożenia objęte zostały powiaty nowodworski, malborski, sztumski, kwidzyński, grudziądzki i brodnicki.

Najtrudniejsze warunki IMGW przewiduje dla powiatów: elbląskiego, ostródzkiego, iławskiego, działdowskiego, nowomiejskiego, braniewskiego, lidzbarskiego, olsztyńskiego, nidzickiego, mławskiego i żuromińskiego.

IMGW ostrzega przed silnym mrozem i kolejnymi intensywnymi opadami śniegu

Trudne warunki pogodowe podprowadziły do zatoru na trasie S7

Przypomnijmy, że trudne warunki atmosferyczne były m.in. przyczyną zatoru na trasie S7.

- Ruch na trasie S7 w kierunku Gdańska odbywa się płynnie. Dochodzi tam też do sytuacji, w których samochody ciężarowe spowalniają ruch, na miejscu pracują policjanci, którzy usiłują udrażniać ruch i reagować - przekazał w środę po godz. 5 rano w rozmowie z Interią oficer prasowy KWP w Olsztynie.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował w środę, że poza częściowymi utrudnieniami utrzymującymi na wspomnianej "ekspresówce", większość dróg w Polsce jest przejezdna.

- Jeżeli przedstawiane są alerty RCB i inne ostrzeżenia, proszę brać je na poważnie - apelował, prosząc o monitorowanie prognoz pogody i unikanie wyjazdów w kierunkach, na których mogą wystąpić utrudnienia.

