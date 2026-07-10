W skrócie Sąd Okręgowy w Warszawie nie przychylił się do wniosku obrońcy Marcina Romanowskiego o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Marcin Romanowski ma postawione zarzuty dotyczące śledztwa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości oraz od lutego obowiązuje wobec niego Europejski Nakaz Aresztowania.

Nie jest wiadome, gdzie obecnie przebywa Romanowski, a doniesienia medialne wskazują, że był widziany w Serbii i Chorwacji, lecz służby tych krajów tego nie potwierdziły.

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"Informuję, że postanowieniem z 10 lipca 2026 r. (...) Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku obrońcy Marcina Romanowskiego o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania" - przekazała w piątek w komunikacie na stronie sądu rzeczniczka sędzia Anna Ptaszek.

Marcin Romanowski poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania

Były wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości z czasów rządów PiS i obecny poseł tej partii Marcin Romanowski ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

W grudniu 2024 r. poinformowano o ochronie, której posłowi udzielił ówczesny węgierski rząd Viktora Orbana. Za Romanowskim od lutego wydany jest też Europejski Nakaz Aresztowania (ENA).

Romanowski przebywał na Węgrzech. Miał być widziany w Serbii i Chorwacji

Po wygranych wyborach na Węgrzech obecny premier tego kraju Peter Magyar powiedział, że Węgry "nie będą wysypiskiem dla przestępców poszukiwanych przez społeczność międzynarodową".

Nie jest jasne, gdzie obecnie przebywa Romanowski. Pod koniec maja opuścił mieszkanie, w którym mieszkał w węgierskiej stolicy. Polskie media informowały, że był następnie widziany w Serbii i Chorwacji.

W czerwcu radio RMF informowało, że obrona Romanowskiego zawnioskowała o uchylenie ENA. Podstawą wniosku są publicznie podawane informacje, że poszukiwany w związku z 19 zarzutami wiceminister ma przebywać w Serbii, a więc w kraju, gdzie taki nakaz nie działa - podawano.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek informował w końcu czerwca, że rozmawiał w sprawie Romanowskiego z prokurator generalną Serbii. - Miałem spotkanie on-line z panią prokurator generalną Serbii. Nie wiedziała jeszcze, czy pan Romanowski jest u nich. Zadeklarowała współpracę - mówił Żurek.

Z kolei kilka dni temu media podawały, że Żurek rozmawiał z prokuratorem generalnym Chorwacji, który także nie potwierdził, aby Romanowski był w tym kraju.

Będzie ENA wobec Zbigniewa Ziobry? Polityk jest w USA

Tymczasem równolegle w warszawskim sądzie okręgowym procedowany jest wniosek o wydanie ENA wobec byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

1 lipca Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu, oddalając zażalenia obrońców. Sędzia Ptaszek informowała w czwartek, że w sprawie wniosku o ENA wobec Ziobry "można spodziewać się w najbliższym czasie podjęcia przez SO czynności procesowych".

Były szef resortu sprawiedliwości 10 maja potwierdził, że jest w USA. Żurek zapowiedział, że przygotowuje pismo skierowane do amerykańskiej służby imigracyjnej ICE, by zapytać, na jakiej podstawie Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych.

Węgry cofnęły Ziobrze status uchodźcy. Polityk wraz z żoną przebywał tam przez kilka miesięcy po tym, jak za rządów Orbana oboje otrzymali ochronę międzynarodową. Po opuszczeniu Węgier, jak informowała prokuratura, Ziobro wyleciał z Mediolanu do Nowego Jorku. Posłużył się - z punktu widzenia USA - wizą "członka zagranicznych mediów". Informowano, że Ziobro będzie komentatorem politycznym TV Republika.

Polityk ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu popełnienie łącznie 26 przestępstw.





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