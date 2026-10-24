Nowa decyzja w sprawie partii Ziobry. Media informują o ruchu sądu

W skrócie Warszawski Sąd Okręgowy wykreślił partie Solidarna Polska oraz Suwerenna Polska z ewidencji partii politycznych - donoszą media.

Decyzja sądu z 9 października nie jest jeszcze prawomocna, jednak Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej nie zdecydował się na odwołanie.

Przebywający w USA Zbigniew Ziobro zapowiedział, że nie zamierza na razie wracać do Polski.

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Warszawski Sąd Okręgowy podjął postanowienie o wykreśleniu Solidarnej Polski i jej następczyni Suwerennej Polski z ewidencji partii politycznych.

"Rzeczpospolita" przypomniała, że w 2023 roku w warszawskiej hali Expo XXI odbyła się konwencja, podczas której ogłoszono tzw. rebranding Solidarnej Polski, czyli przekształcenie jej w Suwerenną Polskę.

Zaś w 2024 roku - jak czytamy - podczas kongresu w Przysusze Prawo i Sprawiedliwość oraz Suwerenna Polska połączyły się i podpisały wspólną deklarację ideową.

Media: Partie Zbigniewa Ziobry wykreślone z rejestru

"Jednak były to gesty głównie polityczne, które nie odpowiadały zmianom w sądzie rejestrowym" - zauważono w artykule.

Przypomniano, że po rzekomym połączeniu z PiS obie partie składały sprawozdania finansowe, które były regularnie odrzucane przez Państwową Komisję Wyborczą.

"Rzeczpospolita" wskazała, że w obecnym roku partie nie złożyły już jednak sprawozdań; według niej "zrobiono to celowo".

Jak podała "Rz", sąd decyzję o wykreśleniu obu partii podjął 9 października i nie są one jeszcze prawomocne, bo Zbigniew Ziobro teoretycznie mógł się od nich odwołać.

"Jednak najprawdopodobniej tego nie zrobił" - pisze "Rzeczpospolita".

Zbigniew Ziobro przebywa w USA. Na razie nie zamierza wracać

Ziobro niedawno udzielił wywiadu Interii. Pytaliśmy, czy w najbliższej przyszłości planuje on swój powrót ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Na byłym ministrze ciążą zarzuty w związku z aferą wokół Funduszu Funduszu Sprawiedliwości.

Były minister odpowiadał na pytanie krytyką stanu praworządności. - W sądach powszechnych odwołano prezesów legalnie powołanych za naszych rządów, choć chroniła ich sześcioletnia ustawowa kadencja. Na ich miejsce nielegalnie wstawiono nowych "prezesów". Po co? Żeby wpływać na to, który sędzia dostanie sprawę, i naciskać na sędziów od środka. I robili to bezczelnie w sprawach aresztowych, są tego twarde dowody - podkreślił.

- Nie zamierzam dawać tej władzy prezentu w postaci mojego szybkiego powrotu. Nie wezmę udziału w spektaklu Tuska i Żurka, który z uczciwym wymiarem sprawiedliwości nie ma nic wspólnego - zaznaczał Ziobro w rozmowie z Interią.

- Mój powrót pozwoliłby im zamknąć mi usta i rozpętać wielką kampanię kłamstw i manipulacji. Dziś, będąc na wolności, mogę z nimi walczyć i ich bezprawie nagłaśniać - ocenił polityk.

Wcześniej polityk przebywał na Węgrzech, gdzie władza Viktora Orbana udzieliła mu azylu politycznego, ale po zmianie władzy w tym kraju Ziobro wyjechał do USA.



