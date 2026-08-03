Nowa decyzja prezydenta. Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby

W skrócie Prezydent Karol Nawrocki wydał trzy decyzje o ułaskawieniu, zwiększając liczbę osób objętych prawem łaski podczas tej kadencji do siedmiu.

Pierwsze ułaskawienie dotyczy osoby skazanej za zniesławienie, drugie osoby ukaranej zakazem wstępu na imprezy masowe, a trzecie – warunkowego przedterminowego zwolnienia z dożywocia.

Wśród uzasadnień ułaskawień wymieniono m.in. przesłanki humanitarne, pozytywne opinie oraz incydentalny charakter czynów.

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W poniedziałek prezydent wydał trzy postanowienia w zakresie zastosowania prawa łask. Jak przekazał Mateusz Kotecki, pierwszy przypadek dotyczy darowania kary pozbawienia wolności.

Osoba, która została objęta prawem łaski popełniła przestępstwo z art. 212 par. 2 Kodeksu karnego. Mowa o zniesławieniu za pomocą środków masowego komunikowania.

Prezydent skorzystał z prawa łaski wobec trzech osób

Mówiąc o motywach ułaskawienia, prezydencki minister wskazał na względy humanitarne, w tym podeszły wiek skazanego oraz pogarszający się w związku z tym stan zdrowia, ustabilizowany tryb życia, zasady sprawiedliwości oraz racjonalności, incydentalny charakter czynu a także ponadprzeciętnymi zasługami m.in. na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

Ułaskawienie to może dotyczyć Adama Borowskiego, działacza opozycji demokratycznej, który został skazany na sześć miesięcy pozbawienia wolności za zniesławienie adwokata i posła KO Romana Giertycha. Borowski został odznaczony w 2006 roku przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

W drugim przypadku - mówił Kotecki - postępowanie ułaskawieniowe zostało wszczęte na żądanie prezydenta, a prawo łaski zastosowano przez darowanie środka karnego - zakazu wstępu na imprezy masowe, i zarządzono zatarcie skazania.

Osoba ta, jak przekazał Kotecki, była skazana z art. 54. ust 2 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, czyli przebywanie w czasie trwania masowej imprezy sportowej w miejscu innym niż wskazany na bilecie wstępu. Wśród motywów ułaskawienia, zaznaczył prezydencki minister, były m.in. pozytywna opinia środowiskowa i incydentalny charakter czynu.

W trzecim przypadku, mówił Kotecki, doszło do rozpoznania dwóch wniosków Prokuratora Generalnego, a pozytywne opinie w sprawie wydał zarówno sąd pierwszej, jak i drugiej instancji.

Jak dodał, prezydent zastosował prawo łaski poprzez warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary dożywotniego pozbawienia wolności na okres próby pięciu lat, z ustanowieniem dozoru kuratora sądowego. Osoba ta została skazana za zabójstwo z rozbojem i rozbój.

Sprawa Piotra Pytla. "Każdy musi mieć prawo do drugiej szansy"

W ostatnim przypadku prawdopodobnie chodzi o sprawę Piotra Pytla. Mężczyzna został skazany na dożywocie za zabójstwo, choć późniejsze postępowanie polskiej prokuratury wykazało, że nie był on sprawcą tej zbrodni.

Przełom w sprawie niesłusznie skazanego za zabójstwo Pytla nastąpił 22 czerwca. Prokurator generalny zarządził wtedy przerwę w wykonywaniu kary do czasu zakończenia postępowania ułaskawieniowego.

Jak przekazała wówczas w rozmowie z polsatnews.pl rzeczniczka dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie mł. chor. Agnieszka Kłos, pismo w tej sprawie wpłynęło tego samego dnia do Zakładu Karnego w Rzeszowie-Załężu.

W 2006 roku Piotr Pytel został skazany przez sąd w Monachium na dożywotnie pozbawienie wolności za zamordowanie prostytutki Ecateriny I. Późniejsze postępowanie polskiej prokuratury wykazało jednak, że to nie on popełnił tę zbrodnię.

Przed laty, przebywając w Niemczech, Pytel podjął przestępczą współpracę z 17-letnim wówczas Tomaszem W., którego znał pod fałszywym nazwiskiem - jako Tomasza L. Mężczyźni dokonywali wspólnie napadów. Któregoś razu ich ofiarą miała paść Ecaterina I. Rozbój z rabunkiem zakończył się tragedią.

Prokurator generalny Waldemar Żurek argumentował, że "każdy musi mieć prawo do drugiej szansy, a prawo powinno działać w taki sposób, by urzeczywistniać sprawiedliwość".

Kotecki przekazał, że dotąd prezydent Nawrocki zastosował prawo łaski wobec siedmiu osób, a odmówił zastosowania go wobec pięciu osób.



