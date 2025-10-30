W skrócie Polskie myśliwce MiG-29 przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem.

Dowództwo Operacyjne uruchomiło pełną gotowość sił powietrznych po rosyjskich atakach na Ukrainie.

To kolejny przypadek przechwycenia rosyjskiej maszyny w międzynarodowej przestrzeni powietrznej.

- Polskie myśliwce MiG-29 przechwyciły kolejny rosyjski samolot rozpoznawczy nad Morzem Bałtyckim - poinformował w czwartek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podczas konferencji prasowej w Kartuzach szef MON odniósł się do czwartkowego poderwania polskich i sojuszniczych sił powietrznych w związku z rosyjskimi atakami na zachodnie cele w Ukrainie.

- Dzisiaj MiG-i-29 przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy nad Morzem Bałtyckim, tak jak wczoraj - powiedział szef MON.

Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot. Kolejna taka sytuacja

W środę Dowództwo Operacyjne informowało o przechwyceniu we wtorek przez dyżurną parę polskich myśliwców MiG-29 rosyjskiego samolotu Ił-20 realizującego nad Morzem Bałtyckim misję rozpoznawczą w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem.

W czwartek nad ranem z kolei Dowództwo informowało o uruchomieniu "wszystkich dostępnych sił i środków pozostających w jego dyspozycji".

"Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - napisano w komunikacie.

O zakończeniu operowania sił powietrznych DORSZ poinformowało po godz. 10

