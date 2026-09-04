W skrócie W sierpniu odnotowano wzrost oceny rządu Donalda Tuska oraz poprawę jego notowań w sondażu CBOS.

Opinie na temat działań rządu i jego polityki gospodarczej uległy lekkiej poprawie w porównaniu do lipca.

Ocena społeczna Donalda Tuska jako premiera również wzrosła, przy jednoczesnym spadku negatywnych opinii.

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"Jak określił(a)by Pan(i) swój stosunek do rządu Donalda Tuska?" - tak brzmiało główne pytanie, które otrzymali uczestnicy sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS).

Z badania wynika, że niemal co trzeci respondent (32 proc.) zadeklarował w sierpniu, że jest zwolennikiem obecnego rządu. Stanowi to wzrost o trzy punkty procentowe względem lipca, wynik jest taki sam jak w czerwcu.

Negatywny stosunek do rządu wykazało z kolei 40 proc. przebadanych Polaków. Jak podkreśliło CBOS, to "wyraźnie mniej niż w poprzednim miesiącu" - spadek o osiem pkt proc. Ponadto wzrosła liczebność osób deklarujących obojętność wobec gabinetu Donalda Tuska - 24 proc. (21 proc. w lipcu). Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało natomiast cztery proc. badanych (wzrost o dwa pkt proc.).

Sondaż CBOS. Polacy o działalności rządu Tuska i polityce gospodarczej

W badaniu zapytano Polaków także, jak oceniają wyniki działalności rządu od czasu objęcia władzy. W tym przypadku dominowały odpowiedzi negatywne - 51 proc. Mimo to jest to spadek o siedem punktów procentowych względem lipca (58 proc.).

Dobrze na temat działalności ekipy Donalda Tuska wypowiedziało się z kolei 36 proc. respondentów, czyli o sześć punktów procentowych więcej niż w lipcu. Ponadto opcję "trudno powiedzieć" wybrało 13 proc. (wzrost o jeden pkt proc. względem poprzedniego miesiąca).

Sprawdzając poparcie dla obecnego rządu, CBOS postanowiło też zapytać Polaków, czy prowadzona obecnie polityka stwarza szansę poprawy sytuacji gospodarczej w kraju. Równo 50 proc. badanych opowiedziało, że "nie" (spadek o sześć pkt proc.).

Pozytywnie na temat prowadzonej przez rząd polityki gospodarczej wypowiedziało się natomiast 36 proc. ankietowanych, co stanowi wzrost o 31 proc. względem lipca. 14 proc. stwierdziło, że "trudno powiedzieć".

Badanie CBOS. Polacy ocenili Donalda Tuska

Ostatnią przebadaną przez Centrum Badań Opinii Społecznej kwestią był społeczny odbiór premiera. Respondenci zostali bowiem zapytani o to, czy są zadowoleni z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk.

Aprobatę wobec przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej wyraziło 36 proc. badanych. Stanowi to wzrost o pięć punktów procentowych względem poprzedniego miesiąca (31 proc.).

Negatywnie na temat Donalda Tuska wypowiedziało się z kolei 51 proc. ankietowanych, czyli o siedem punktów procentowych mniej niż w lipcu (58 proc.). Ponadto 13 proc. odpowiedziało, że "trudno powiedzieć" (11 proc. w poprzednim miesiącu).

"Sierpień przyniósł poprawę ocen rządu, przede wszystkim obniżyły się odsetki głosów krytycznych. Poprawa ta ma jednak, jak się wydaje, przede wszystkim charakter korekty po lipcowym spadku ocen, wyniki z sierpnia są bowiem takie same lub tylko minimalnie lepsze od czerwcowych" - podsumowało CBOS.

Sondaż zrealizowano w dniach od 20 do 30 sierpnia 2026 r. na próbie liczącej 935 osób (w tym: 63,6 proc. metodą CAPI, 19,4 proc. - CATI i 17,0 proc. - CAWI).



