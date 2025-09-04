W skrócie Brak obecności przedstawiciela MSZ podczas wizyty prezydenta Nawrockiego w Białym Domu wywołał komentarze i napięcia między Kancelarią Prezydenta a rządem.

Wiceminister spraw zagranicznych Anna Radwan-Röhrenschef poinformowała, że resort nie otrzymał jeszcze notatki ze spotkania z Donaldem Trumpem.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej zapowiedział, że notatka zostanie przygotowana zgodnie z przyjętymi procedurami, a MSZ otrzyma zadania do wykonania.

Prezydent Karol Nawrocki w środę spotkał się w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem. Podczas wizyty padła m.in. deklaracja przywódcy USA o utrzymaniu liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce, a nawet ewentualnym jej zwiększeniu.

Dodatkowo prezydent Nawrocki przekazał, że został zaproszony na przyszłoroczny szczyt państw G20, które odbędzie się w USA.

Karol Nawrocki w USA. Marcin Przydacz odpowiada MSZ

W programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister spraw zagranicznych Anna Radwan-Röhrenschef została zapytana, czy resort otrzymał już notatki z Kancelarii Prezydenta, dotyczące wizyty Nawrockiego w Białym Domu.

- Z informacji, które mam od rana - taka informacja ze strony Kancelarii Prezydenta nie wpłynęła - przekazała.

Wiceszefowa MSZ odniosła się również do składu polskiej delegacji, w której resort reprezentowała dyrektor protokołu dyplomatycznego, ale nie było przedstawiciela na poziomie ministerialnym.

- Bardzo tego żałujemy, dlatego że wtedy byśmy wiedzieli z pierwszej ręki o czym była rozmowa i w jakim kierunku poszły poszczególne elementy, o których potem panowie mówili na konferencji prasowej - powiedziała Anna Radwan-Röhrenschef.

Do słów wiceminister odniósł się szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który znajduje się w prezydenckiej delegacji.

"Notatka powstanie w swoim czasie, zgodnie z przyjętą formą i zwyczajem. Proszę już nie psuć sobie i nam wszystkim humoru lekkim czepialstwem" - napisał w mediach społecznościowych Przydacz.

"PS. Będą zadania do wykonania dla MSZ" - dodał.

Wizyta Nawrockiego w Białym Domu. Bez przedstawiciela MSZ

Przygotowania do wizyty Karola Nawrockiego w USA upłynęły w Polsce w atmosferze napięcia między Pałacem Prezydenckim a rządem.

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który również w tych dniach przebywa w USA, informował we wtorek, że Kancelaria Prezydenta nie odpowiedziała mu na propozycję towarzyszenia prezydentowi w rozmowach z Trumpem. Według niego to odejście od dobrej praktyki z czasów, gdy prezydentem był Lech Kaczyński, a także, gdy był nim Andrzej Duda.

- Nie rozumiem, dlaczego doradcy pana prezydenta sieją zamęt i odchodzą od praktyk, które służą sukcesowi wizyt prezydenta, za które oczywiście trzymamy kciuki - dodał Sikorski.

