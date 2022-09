Norbert Kaczmarczyk komentuje dymisję: To polityczno-medialna intryga

Oprac.: Michał Skorupka Polska

Były wiceminister rolnictwa Norbert Kaczmarczyk skomentował w mediach społecznościowych decyzję o jego odwołaniu. Polityk podkreślił, że "wszystko, co ma, zawdzięcza swojej ciężkiej pracy, a on i jego bliscy nie złamali prawa". W dalszej części wpisu zaznaczył, że jego dymisja "nie ma merytorycznego uzasadnienia". "To polityczno-medialna intryga. Zapadła w atmosferze nagonki, które dotknęła mnie i moich bliskich w najważniejszym momencie życia" - czytamy na Facebooku Norberta Kaczmarczyka.

Zdjęcie Norbert Kaczmarczyk komentuje swoje odwołanie / Beata Zawadzka / East News