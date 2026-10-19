W skrócie Prokurator Andrzej Golec wszedł w nocy do nieswojego mieszkania, będąc po alkoholu, i obserwował właściciela pod prysznicem - wynika z publikacji tvn24.pl.

Mężczyzna nie reagował na wezwania do opuszczenia mieszkania. Został zatrzymany przez lokatora wraz z pracownikiem ochrony.

Golec tłumaczył się pomyleniem drzwi i stwierdził, że nie doszło do naruszenia miru domowego, ponieważ drzwi były uchylone.

Prokurator jest byłym prezesem stowarzyszenia Ad Vocem oraz byłym szefem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Obecnie pracuje w biurze lustracyjnym Instytutu Pamięci Narodowej.

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Portal tvn24.pl podał informację o incydencie z udziałem prok. Andrzej Golca i uzyskał komentarz głównego zainteresowanego. Śledczy nie zaprzeczył, że wszedł do obcego mieszkania.

Według ustaleń policja otrzymała zgłoszenie w nocy ze środy na czwartek na warszawskim Mokotowie. Zgłaszający brał prysznic, gdy zorientował się, że ktoś obcy stoi w mieszkaniu i przygląda się tej czynności.

Kilkukrotne wezwania do opuszczenia mieszkania nie przyniosły skutku. Ostatecznie nieznajomy mężczyzna wyszedł z obiektu i skierował się na klatkę schodową.

Warszawa. Prokurator Andrzej Golec zatrzymany, wszedł do obcego mieszkania

Jak czytamy, zgłaszający ubrał się i ruszył w stronę sąsiednich zabudowań. Kilka klatek dalej - wraz z pracownikiem ochrony - zatrzymał nieproszonego gościa.

"Użyli przy tym najprawdopodobniej gazu pieprzowego" - wskazano w publikacji. - To nie było wtargnięcie. Pomyliłem drzwi do mieszkania. Nie wchodziłem siłowo, drzwi wejściowe były uchylone - tłumaczył w rozmowie z tvn24.pl prok. Andrzej Golec.

Według ustaleń dziennikarzy zatrzymany zmieniał wersje wydarzeń. Początkowo przekonywał, że szukał mieszkania koleżanki, potem - mieszkania znajomych.

Badanie potwierdziło, że był pod wpływem alkoholu. Alkomat pokazał 0,63 promila. Wtedy Golec oświadczył, że jest czynnym prokuratorem.

Prokurator Andrzej Golec zabrał głos. Chodzi o nocny incydent

Po fakcie Andrzej Golec wyraził skruchę. - Lokator bardzo się zdenerwował, zawiadomił ochronę budynku, policję. W pełni go rozumiem i chciałbym bardzo mocno tego pana przeprosić - przekazał.

Jego zdaniem nie ma podstaw do wszczęcia postępowania ws. naruszenia miru domowego. - Nie wszedłem do mieszkania tego pana siłowo, nie wtargnąłem, nie zachowywałem się agresywnie. Złożyłem zeznania w postępowaniu. Po prostu pomyliłem drzwi, które były otwarte - zaznaczył.

Pokrzywdzony zadeklarował, że przekaże odpowiednim służbom nagrania z kamer monitoringu. To może być kluczowy dowód dla dalszego rozwoju sprawy.

Andrzej Golec. Prokurator kierował pracami stowarzyszenia Ad Vocem

W publikacji tvn24.pl prok. Golec został przedstawiony jako były prezes stowarzyszenia Ad Vocem. Funkcję tę pełnił w latach 2024-2026. Stowarzyszenie miało skupiać prokuratorów patrzących przychylnym okiem na działania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Mężczyzna w przeszłości kierował pracami Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Obecnie pracuje w biurze lustracyjnym przy Instytucie Pamięci Narodowej.



