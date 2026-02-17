Nocny incydent na granicy z Białorusią. Nowy komunikat wojska

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

Wojskowe systemy radiolokacyjne wykryły w nocy kolejne wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów przypominających balony przemytnicze z kierunku Białorusi - podało w nowym komunikacie Dowództwo Operacyjne RSZ. Nie wykryto zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Wcześniej wojsko informowało o poderwaniu myśliwców w związku z nocnym atakiem Rosji w Ukrainie.

Metalowe ogrodzenie zwieńczone drutem kolczastym na tle lasu, żółto-czerwona tablica ostrzegawcza z napisem 'Granica państwa, przekraczanie zabronione'.
Granica polsko-białoruska. Wojsko wykryło balony przemytnicze. Zdj. ilustracyjneMichal KoscAgencja FORUM

W skrócie

  • Wojskowe systemy radiolokacyjne wykryły w nocy kolejne wloty obiektów przypominających balony przemytnicze z Białorusi do polskiej przestrzeni powietrznej.
  • Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o braku zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i ruchu lotniczego.
  • Podobne incydenty hybrydowe z balonami zgłasza również Litwa, gdzie kilkakrotnie zamykano lotnisko w Wilnie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych pojawił się we wtorek rano na platformie X. Wojsko poinformowało o nocnej operacji na pograniczu polsko-białoruskim.

Chodzi o wlot balonów przemytniczych z kierunku Białorusi. "Obiekty były na bieżąco identyfikowane i pozostawały pod stałym nadzorem wojskowych systemów rozpoznania" - czytamy w oświadczeniu.

Jak podkreślono, służby nie stwierdziły zagrożenia dla polskiej przestrzeni powietrznej ani dla działania ruchu lotniczego.

"Zaobserwowane incydenty nie odbiegały od zdarzeń odnotowywanych w ostatnim czasie w rejonie granicy polsko-białoruskiej" - zaznaczono.

Polska poderwała myśliwce. Pilny komunikat Dowództwa Operacyjnego

Ledwie kilka godzin wcześniej Dowództwo Operacyjne RSZ informowało o innym zagrożeniu. Wobec zmasowanego ataku Rosji w Ukrainie wojsko poderwało myśliwce. Patrolowano przede wszystkim polsko-ukraińskie pogranicze.

Ostatecznie nie stwierdzono naruszenia polskiej granicy. "Dziękujemy za wsparcie NATO oraz Siłom Powietrznym Niemiec, których samoloty pomagały dziś zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie" - podano w komunikacie.

Zobacz również:

Straż Graniczna zatrzymała kolejnych przemytników wykorzystujących balony meteorologiczne
Podlaskie

Balony z Białorusi. Szef MSWiA: Są kolejne zatrzymania

Artur Pokorski
Artur Pokorski

    "W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze" - podała w porannym komunikacie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

    Po godz. 7 pojawiło się nowe oświadczenie. "Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wznowiły operacje lotnicze" - czytamy.

    Litwa. Incydenty z balonami przemytniczymi. "Atak hybrydowy"

    Wrogie działania Białorusi o charakterze hybrydowym są kierowane również przeciwko Litwie.

    Lotnisko w Wilnie było wielokrotnie tymczasowo zamknięte z powodu podejrzenia naruszenia litewskiej przestrzeni powietrznej przez balony.

    Litwa twierdzi, że balony wykorzystywane są przez przemytników papierosów, ale jednocześnie oskarża przywódcę Białorusi Alaksandra Łukaszenkę o brak reakcji, określając te działania jako formę "ataku hybrydowego".

    Zobacz również:

    Rada Pokoju Donalda Trumpa. Alaksandr Łukaszenka
    Świat

    Łukaszenka odmówił Trumpowi, teraz tłumaczy. "Rozwiążcie tę kwestię"

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger
    Polska broń atomowa. Bocheński skomentował stanowisko prezydentaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze