W skrócie Wojskowe systemy radiolokacyjne wykryły w nocy kolejne wloty obiektów przypominających balony przemytnicze z Białorusi do polskiej przestrzeni powietrznej.

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o braku zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i ruchu lotniczego.

Podobne incydenty hybrydowe z balonami zgłasza również Litwa, gdzie kilkakrotnie zamykano lotnisko w Wilnie.

Komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych pojawił się we wtorek rano na platformie X. Wojsko poinformowało o nocnej operacji na pograniczu polsko-białoruskim.

Chodzi o wlot balonów przemytniczych z kierunku Białorusi. "Obiekty były na bieżąco identyfikowane i pozostawały pod stałym nadzorem wojskowych systemów rozpoznania" - czytamy w oświadczeniu.

Jak podkreślono, służby nie stwierdziły zagrożenia dla polskiej przestrzeni powietrznej ani dla działania ruchu lotniczego.

"Zaobserwowane incydenty nie odbiegały od zdarzeń odnotowywanych w ostatnim czasie w rejonie granicy polsko-białoruskiej" - zaznaczono.

Polska poderwała myśliwce. Pilny komunikat Dowództwa Operacyjnego

Ledwie kilka godzin wcześniej Dowództwo Operacyjne RSZ informowało o innym zagrożeniu. Wobec zmasowanego ataku Rosji w Ukrainie wojsko poderwało myśliwce. Patrolowano przede wszystkim polsko-ukraińskie pogranicze.

Ostatecznie nie stwierdzono naruszenia polskiej granicy. "Dziękujemy za wsparcie NATO oraz Siłom Powietrznym Niemiec, których samoloty pomagały dziś zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie" - podano w komunikacie.

"W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze" - podała w porannym komunikacie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Po godz. 7 pojawiło się nowe oświadczenie. "Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wznowiły operacje lotnicze" - czytamy.

Litwa. Incydenty z balonami przemytniczymi. "Atak hybrydowy"

Wrogie działania Białorusi o charakterze hybrydowym są kierowane również przeciwko Litwie.

Lotnisko w Wilnie było wielokrotnie tymczasowo zamknięte z powodu podejrzenia naruszenia litewskiej przestrzeni powietrznej przez balony.

Litwa twierdzi, że balony wykorzystywane są przez przemytników papierosów, ale jednocześnie oskarża przywódcę Białorusi Alaksandra Łukaszenkę o brak reakcji, określając te działania jako formę "ataku hybrydowego".

