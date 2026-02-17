Nocny incydent na granicy z Białorusią. Nowy komunikat wojska
Wojskowe systemy radiolokacyjne wykryły w nocy kolejne wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów przypominających balony przemytnicze z kierunku Białorusi - podało w nowym komunikacie Dowództwo Operacyjne RSZ. Nie wykryto zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Wcześniej wojsko informowało o poderwaniu myśliwców w związku z nocnym atakiem Rosji w Ukrainie.
Komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych pojawił się we wtorek rano na platformie X. Wojsko poinformowało o nocnej operacji na pograniczu polsko-białoruskim.
Chodzi o wlot balonów przemytniczych z kierunku Białorusi. "Obiekty były na bieżąco identyfikowane i pozostawały pod stałym nadzorem wojskowych systemów rozpoznania" - czytamy w oświadczeniu.
Jak podkreślono, służby nie stwierdziły zagrożenia dla polskiej przestrzeni powietrznej ani dla działania ruchu lotniczego.
"Zaobserwowane incydenty nie odbiegały od zdarzeń odnotowywanych w ostatnim czasie w rejonie granicy polsko-białoruskiej" - zaznaczono.
Polska poderwała myśliwce. Pilny komunikat Dowództwa Operacyjnego
Ledwie kilka godzin wcześniej Dowództwo Operacyjne RSZ informowało o innym zagrożeniu. Wobec zmasowanego ataku Rosji w Ukrainie wojsko poderwało myśliwce. Patrolowano przede wszystkim polsko-ukraińskie pogranicze.
Ostatecznie nie stwierdzono naruszenia polskiej granicy. "Dziękujemy za wsparcie NATO oraz Siłom Powietrznym Niemiec, których samoloty pomagały dziś zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie" - podano w komunikacie.
"W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze" - podała w porannym komunikacie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.
Po godz. 7 pojawiło się nowe oświadczenie. "Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wznowiły operacje lotnicze" - czytamy.
Litwa. Incydenty z balonami przemytniczymi. "Atak hybrydowy"
Wrogie działania Białorusi o charakterze hybrydowym są kierowane również przeciwko Litwie.
Lotnisko w Wilnie było wielokrotnie tymczasowo zamknięte z powodu podejrzenia naruszenia litewskiej przestrzeni powietrznej przez balony.
Litwa twierdzi, że balony wykorzystywane są przez przemytników papierosów, ale jednocześnie oskarża przywódcę Białorusi Alaksandra Łukaszenkę o brak reakcji, określając te działania jako formę "ataku hybrydowego".