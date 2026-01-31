Nocny incydent na granicy Polski z Białorusią. Wojsko wydało komunikat

W skrócie Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o nocnych wlotach obiektów z Białorusi na terytorium Polski.

Balony przemytnicze były monitorowane przez wojskowe systemy radiolokacyjne, nie wykryto zagrożenia dla bezpieczeństwa powietrznego.

W celu prewencji ograniczono wykorzystanie części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim dla lotnictwa cywilnego.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało w sobotę rano komunikat o sytuacji na polskiej granicy wschodniej.

Ostatniej nocy zaobserwowano tam wloty obiektów z terytorium Białorusi. Na podstawie parametrów lotu stwierdzono, że chodzi prawdopodobnie o balony przemytnicze.

"Loty obiektów były nieprzerwanie monitorowane przez wojskowe systemy radiolokacyjne" - przekazano w oświadczeniu.

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że nie wykryto żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Polski.

Podjęto jednak działania prewencyjne polegające m.in. na "ograniczeniu w wykorzystaniu części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim dla lotnictwa cywilnego".

W komunikacie zapewniono, że wojsko na bieżąco monitoruje sytuację oraz współpracuje z innymi służbami i instytucjami w celu ochrony terytorium kraju.

Zdaniem Dowództwa Operacyjnego RSZ nocne zdarzenie na polsko-białoruskiej granicy wpisuje się w ciąg incydentów o charakterze hybrydowym. Przed kilkoma dniami informowaliśmy o podobnej sytuacji z wykorzystaniem balonów.

Litwa. Lotnisko w Wilnie tymczasowo zamknięte. "Atak hybrydowy"

Wrogie działania o charakterze hybrydowym są kierowane również przeciwko Litwie.

Lotnisko w Wilnie zostało we wtorek tymczasowo zamknięte z powodu podejrzenia naruszenia litewskiej przestrzeni powietrznej przez balony. Operacje lotnicze wznowiono po godzinie.

Litwa twierdzi, że balony wykorzystywane są przez przemytników papierosów, ale jednocześnie oskarża przywódcę Białorusi Alaksandra Łukaszenkę o brak reakcji, określając te działania jako formę "ataku hybrydowego".

