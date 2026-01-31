Nocny incydent na granicy Polski z Białorusią. Wojsko wydało komunikat
W nocy z piątku na sobotę na pograniczu polsko-białoruskim zarejestrowano wloty obiektów ze strony Białorusi - podało Dowództwo Operacyjne RSZ. Chodzi prawdopodobnie o balony przemytnicze. "W celu zapewnienia bezpieczeństwa, tymczasowo wprowadzono ograniczenia w wykorzystaniu części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim dla lotnictwa cywilnego" - czytamy.
W skrócie
- Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o nocnych wlotach obiektów z Białorusi na terytorium Polski.
- Balony przemytnicze były monitorowane przez wojskowe systemy radiolokacyjne, nie wykryto zagrożenia dla bezpieczeństwa powietrznego.
- W celu prewencji ograniczono wykorzystanie części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim dla lotnictwa cywilnego.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało w sobotę rano komunikat o sytuacji na polskiej granicy wschodniej.
Ostatniej nocy zaobserwowano tam wloty obiektów z terytorium Białorusi. Na podstawie parametrów lotu stwierdzono, że chodzi prawdopodobnie o balony przemytnicze.
"Loty obiektów były nieprzerwanie monitorowane przez wojskowe systemy radiolokacyjne" - przekazano w oświadczeniu.
Komunikat Dowództwa Operacyjnego RSZ. Wykryto obiekty nadlatujące z Białorusi
Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że nie wykryto żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Polski.
Podjęto jednak działania prewencyjne polegające m.in. na "ograniczeniu w wykorzystaniu części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim dla lotnictwa cywilnego".
W komunikacie zapewniono, że wojsko na bieżąco monitoruje sytuację oraz współpracuje z innymi służbami i instytucjami w celu ochrony terytorium kraju.
Zdaniem Dowództwa Operacyjnego RSZ nocne zdarzenie na polsko-białoruskiej granicy wpisuje się w ciąg incydentów o charakterze hybrydowym. Przed kilkoma dniami informowaliśmy o podobnej sytuacji z wykorzystaniem balonów.
Litwa. Lotnisko w Wilnie tymczasowo zamknięte. "Atak hybrydowy"
Wrogie działania o charakterze hybrydowym są kierowane również przeciwko Litwie.
Lotnisko w Wilnie zostało we wtorek tymczasowo zamknięte z powodu podejrzenia naruszenia litewskiej przestrzeni powietrznej przez balony. Operacje lotnicze wznowiono po godzinie.
Litwa twierdzi, że balony wykorzystywane są przez przemytników papierosów, ale jednocześnie oskarża przywódcę Białorusi Alaksandra Łukaszenkę o brak reakcji, określając te działania jako formę "ataku hybrydowego".