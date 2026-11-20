W skrócie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert dla mieszkańców powiatów w województwach lubelskim i podkarpackim w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę.

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o poderwaniu polskich myśliwców w celu zabezpieczenia przestrzeni powietrznej w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

W Kijowie po ataku rosyjskich rakiet doszło do pożaru trzypiętrowego budynku w północnej części miasta, o czym poinformował mer Witalij Kliczko.

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Jak wskazano, przed godz. 3 w nocy alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie dwóch przygranicznych województw:

lubelskiego - powiaty: hrubieszowski, m. Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski,

podkarpackiego - powiaty: dębicki, ropczycko-sędziszowski, m. Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, m. Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, m. Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów" - ostrzeżono.

Rosja atakuje Ukrainę. Alert RCB: Polska obrona w gotowości

Około godz. 3.30 Dowództwo Operacyjne RSZ podało na platformie X, że w związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej RP.

"Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" - wskazano.

DORSZ - jak podkreślono - na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.

Eksplozje w Ukrainie. Zniszczenia także w Kijowie

Agencja Reutera podała w nocy, że w Kijowie słychać było eksplozje. Mer Witalij Kliczko poinformował później na Telegramie o pożarze trzypiętrowego budynku w północnej części stolicy po trafieniu odłamkami rakiet.

Jak zaznacza agencja, atak nastąpił po tym, jak w czwartek europejscy sojusznicy Ukrainy ostrzegli przed próbami zawarcia porozumienia pokojowego z Rosją ponad ich głowami. Wcześniej prezydent Donald Trump podczas szczytu z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem nazwał prezydenta Rosji Władimira Putina "przyjacielem".



