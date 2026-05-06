Nowe ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia z powodu burz synoptycy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali w środę po południu. Pogoda nie poprawi się również w kolejnym dniu.

Zagrzmi na południowym wschodzie. Ostrzeżenia dla trzech województw

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h" - ostrzega IMGW w komunikacie.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia z powodu burz obejmują całość lub część następujących województw:

dolnośląskiego ;

południową część wielkopolskiego ;

większość opolskiego (bez terenów na południowym wschodzie).

Powyższe ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godz. 19:00 i utrzymają się do godz. 2:00.

W nocy ze środy na czwartek na południowym zachodzie podczas burz może spaść najwięcej deszczu. Niewykluczone, że miejscami suma opadów sięgnie 20-30 litrów wody na metr kwadratowy.

Kolejny dzień może przynieść jeszcze więcej niekorzystnych zjawisk.

Pogoda zepsuje się również w czwartek. Potem nieco spokojniej

W czwartek musimy się liczyć z kolejnym załamaniem pogody. Tego dnia burze mogą się pojawić przede wszystkim na południowym wschodzie, późnym popołudniem i wieczorem.

Czwartkowym burzom będą towarzyszyć krótkotrwałe, ale intensywne opady deszczu sięgające 15-25 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru dochodzące do 60-70 km/h. Dodatkowo trzeba się też liczyć z możliwym lokalnymi opadami drobnego gradu.

Stopniowo pogoda będzie się uspokajać, choć w piątek w wielu miejscach jeszcze popada przelotny deszcz, a na krańcach południowo-wschodnich mogą się pojawić burze.

W okolicach weekendu będzie znacznie spokojniej: zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, z przelotnymi opadami, za to bez burz. Kolejne załamanie pogody, z ulewami i wracającymi do Polski burzami czeka nas na początku przyszłego tygodnia.

