W skrócie Sędzia Anna Korwin-Piotrowska zawiesiła w czynnościach sędziowskich Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego, zakazując im wstępu do siedziby Trybunału.

Pozostali sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mają czasowo wykonywać swoje obowiązki poza budynkiem instytucji, chyba że uzgodnią z sędzią inny termin wejścia.

Pracownicy Kancelarii TK zostali objęci czasowym zawieszeniem obowiązków, przy zachowaniu prawa do pełnego wynagrodzenia i statusu zatrudnienia.

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Sędzia Anna Korwin-Piotrowska opublikowała obszerny komunikat, w którym poinformowała o decyzjach dotyczących funkcjonowania instytucji.

Zgodnie z wydanymi przez nią zarządzeniami Bogdan Święczkowski i Bartłomiej Sochański zostali objęci natychmiastową przerwą w czynnościach sędziego. Oznacza to, że nie mogą obecnie wchodzić do budynku TK.

Jak zaznaczyła, termin i warunki ich ewentualnego wejścia do budynku w związku z prowadzonymi w ich sprawach postępowaniami będą ustalane odrębnie.

Komunikat Anny Korwin-Piotrowskiej. Ograniczenia dla sędziów i pracowników TK

Decyzje objęły także pozostałych sędziów Trybunału. Korwin-Piotrowska zaleciła im czasowe wykonywanie obowiązków poza siedzibą instytucji. Ci, którzy chcieliby pracować w budynku TK, muszą wcześniej uzgodnić z nią termin i warunki wejścia.

Jak wyjaśniła sędzia, takie rozwiązanie ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno sędziom, jak i innym osobom przebywającym w budynku oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Jeszcze dalej idą ograniczenia dotyczące pracowników Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego i Biura Służby Prawnej TK. Korwin-Piotrowska poinformowała o zawieszeniu wykonywania przez nich obowiązków pracowniczych, w tym obowiązku stawiania się w siedzibie Trybunału.

"Tym samym pracownicy przejściowo nie są uprawnieni do wstępu do budynku Trybunału, z wyjątkiem osób, którym bezpośrednio przekazuję prośbę o stawiennictwo, ustalając jednocześnie termin i warunki wstępu do budynku" - podkreśliła.

Korwin-Piotrowska podkreśliła jednocześnie, że czasowe zawieszenie wykonywania obowiązków nie wpływa na status zatrudnienia pracowników ani na przysługujące im uprawnienia. Zachowują oni również prawo do pełnego wynagrodzenia.

Anna Korwin-Piotrowska poinformowała także, iż "pozostałe osoby czasowo nie mają wstępu do siedziby Trybunału Konstytucyjnego ze względu na utrzymujący się stan zakłóceń porządku publicznego w sąsiedztwie Trybunału Konstytucyjnego oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynku i w pobliżu budynku Trybunału".

Spór o TK. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska podjęła decyzje

Spór wokół TK zaostrzył się w piątek, gdy na stronie instytucji pojawiła się informacja o zarządzeniu miesięcznej przerwy w czynnościach służbowych Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła, że to ona kieruje TK. Dotychczasowe kierownictwo zakwestionowało legalność tych działań.

Wówczas przed budynkiem Trybunału pojawiła się policja i nasiliły się protesty. Wzięli w nich udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, inni politycy opozycji oraz lider Konfederacji Sławomir Mentzen.Tego samego dnia prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o skierowaniu do TK pięciu wniosków o uchylenie immunitetów - czterech dotyczących Święczkowskiego i jednego Bartłomieja Sochańskiego.

W sobotę w nocy, w towarzystwie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego, prezydent Karol Nawrocki pojawił się w siedzibie TK. Podczas próby wejścia do budynku doszło do szarpaniny.



