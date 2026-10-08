W skrócie Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnokrajową nocną prohibicję, zakaz reklamy alkoholu oraz wyższe opłaty za jego sprzedaż.

Zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22-6 będzie dotyczył sklepów i stacji benzynowych, ale nie obejmie barów, pubów, restauracji i hoteli; dodatkowe ograniczenia mogą wprowadzać rady gminy.

Nowa ustawa przewiduje zakaz reklamowania alkoholu, w tym piwa, grożąc karami pieniężnymi do miliona złotych lub ograniczeniem wolności, bez zmian w zakresie sponsoringu.

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Za przyjęciem ustawy głosowało 400 posłów, przeciw było 29 posłów, od głosu wstrzymało się 4 posłów. Teraz ustawa trafi do Senatu, a jeśli i on ją uchwali, to ostateczną decyzję będzie musiał podjąć prezydent Karol Nawrocki. Jeśli zdecyduje się podpisać ustawę, to wejdzie ona w życie 1 stycznia.

Przepisy dotyczące nocnej prohibicji przewidują zakaz sprzedaży na terenie całego kraju alkoholu w godzinach 22 do 6 rano. Dotyczyć ona będzie jedynie sklepów czy stacji benzynowych. Sprzedaż alkoholu nadal będzie się natomiast mogła odbywać w barach, pubach, restauracjach czy hotelach. Dodatkowe ograniczenia w godzinach 21-22 i 6-9 będą mogły zostać wprowadzone przez rady gminy.

Nocna prohibicja obowiązuje już w wielu miejscach w Polsce, m.in. w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku czy Tarnowie.

Zakaz reklam alkoholu. Nawet milion złotych kary

Ustawa przyjęta przez Sejm zakłada również wprowadzenie zakazu reklamy alkoholu, w tym również piwa. Za złamanie zakazu będzie grozić grzywna sięgająca od 30 tys. złotych do nawet miliona złotych lub kara ograniczenia wolności.

Za promocję uznane zostało m.in. publiczne spożywanie alkoholu czy organizowanie sprzedaży, w ramach której przy zakupie iluś sztuk alkoholu, kolejne mogą zostać otrzymane za darmo lub w promocyjnej cenie. Dotychczas prawo dopuszczało możliwość reklam piwa, choć obowiązywały przy tym pewne ograniczenia.

Jednocześnie nie zmienią się zasady dotyczące sponsoringu. Oznacza to, że zajmujące się sprzedażą alkoholu nadal będą mogły sponsorować różne wydarzenia i podmioty oraz publicznie o tym informować poprzez prezentowanie swojej nazwy czy loga.



