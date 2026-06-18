W skrócie Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wykazał, że ponad połowa Polaków popiera ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w nocy, a 42,9 proc. jest temu przeciwnych.

Badanie odnotowało różnice w opiniach ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania oraz poglądy polityczne.

Najmniej zwolenników zakazu odnotowano wśród młodych dorosłych i osób w wieku 40-49 lat, a najwięcej w grupie 50-59 lat.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Sondażownia IBRiS zapytała ankietowanych: "Czy powinien zostać wprowadzony ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych?".

"Nie" odpowiedziało - 42,9 proc badanych. 32,6 proc. wskazało, że zakaz powinien obowiązywać od godz. 22 do 6 rano, 16,9 proc. - od godz. 23 do 7, a 5,5 proc. - w innych godzinach niż wcześniej wymienione.

Oznacza to, że aż 54,9 proc. ankietowanych opowiada się za nocną prohibicją na terenie całego kraju. To o 12 pkt proc. więcej niż odsetek przeciwników tego rozwiązania - pisze czwartkowa "Rzeczpospolita".

Nocna prohibicja w Polsce. Sondaż pokazuje różnice zdań ze względu na płeć

Gazeta zwraca uwagę na dysproporcje w podziale na płeć. "Zakazu nocnej sprzedaży nie chce 25 proc. kobiet i 62 proc. mężczyzn" - czytamy.

Z kolei "przeciw prohibicji wypowiada się 26 proc. mieszkańców największych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców), co odpowiadałoby intuicyjnemu przekonaniu, że burdy po spożyciu alkoholu właśnie w nich są największym problemem". W małych miastach ten odsetek wynosi 47 proc. - wynika z sondażu.

Według badania IBRiS "36 proc. zwolenników obozu rządzącego sprzeciwia się nocnej prohibicji zaś w przypadku zwolenników opozycji odsetek ten wynosi 47 procent".

Biorąc pod uwagę kryterium wieku, najmniej zwolenników prohibicji jest w najmłodszej grupie wiekowej (18-29 lat) oraz w grupie 40-49 lat. Z kolei najwięcej zwolenników prohibicji było wśród osób w wieku 50-59 lat.

Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie 1068 osób w dniach 12-13 czerwca 2026 roku.





Domański o finansowaniu służby zdrowia: Trzeba się zastanowić, czy ten system jest dobrze zaprojektowany Polsat News Polsat News