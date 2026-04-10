Noc z dużą dawką zimy, w dzień niewiele lepiej. Chodzi o temperatury

Jakub Wojciechowski

Nie odkładajmy ciepłych kurtek do szafy - w piątek jeszcze się przydadzą. Noc była bardzo mroźna i przy gruncie miejscami było mniej niż -10 stopni. Dzień będzie chłodny w całym kraju i niemal wszędzie na zanotujemy jednocyfrowe wartości. Po zmroku silny mróz znowu da o sobie znać.

Przygruntowe przymrozki w Polsce. Piątek będzie chłodny, z temperaturami do 11 stopni - prognozuje IMGW
Nocne przymrozki przy gruncie sięgnęły -11 stopni Celsjusza. Kolejnej nocy również w wielu miejscach będzie bardzo zimnoMichał Łepecki/Agencja Wyborcza.pl/IMGW/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Za nami mroźna noc, zwłaszcza na południowym zachodzie. W Jeleniej Górze przy samym gruncie zanotowano -11 stopni, a rano w tym rejonie było niewiele cieplej: o godz. 7:00 temperatura powietrza wynosiła -6,8 st. C - wynika z pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień będzie dość chłodny, a po zmroku wrócą intensywne mrozy.

Opady w homeopatycznej ilości. W górach znowu biało

Utrzymujący się nad Polską wyż Quirin sprawi, że w zachodnich regionach przeważnie będzie spokojnie. Nieco inaczej będzie we wschodniej części kraju, na którą w dalszym ciągu może oddziaływać niż Rapunzel, przez co w tych rejonach utrzyma się więcej chmur.

W większości regionów będzie sucho, jednak wieczorem na południowym zachodzie może popadać słaby deszcz, a na terenach położonych powyżej 700 metrów nad poziomem morza wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Na większe ocieplenie będziemy musieli jeszcze poczekać, ponieważ w piątek wartości na termometrach nie będą imponujące. Najcieplej będzie na zachodzie, jednak nawet tam nie powinniśmy się spodziewać więcej niż 11 stopni.

Mapa Polski z zaznaczonymi anomaliami temperatury, dominują odcienie niebieskiego wskazujące na znaczne ochłodzenie w większości regionów, szczególnie na południu i południowym zachodzie kraju; tylko północno-zachodnie i północno-wschodnie obszary wyka...
Piątek będzie spokojny, ale chłodny. Nigdzie nie będzie więcej niż 11 st. CWXChartsmateriał zewnętrzny

W reszcie kraju dominować będą jednocyfrowe wartości: od 5 st. C na południowym wschodzie do około 9 w centrum. Miejscami na Wybrzeżu i zachodzie bardziej porywisty wiatr może obniżać temperaturę odczuwalną o kilka stopni. W pozostałych rejonach będzie on słaby i umiarkowany.

Zobacz również:

Polska

Spokojnie w całej Polsce. Noc przyniesie mroźną powtórkę

Dzięki równowadze wytworzonej przez działające na nasz kraj wyż z niżem pogoda w zdecydowanej większości kraju będzie obojętna, a na północy z czasem zrobi się korzystna dla naszego organizmu. Rano z powodu zimna niekorzystne warunki zanotujemy na zachodzie, jednak z czasem tam również się poprawią i będą obojętne.

mapa Polski z oznaczeniem obszarów korzystnych i niekorzystnych pod względem warunków biometeorologicznych na dzień 10 kwietnia 2026; północno-wschodnia część kraju wyróżniona kolorem zielonym jako korzystna, zachodnia i północno-zachodnia część zaznac...
Warunki w piątek przeważnie będą obojętne, a z czasem najlepsze wystąpią w północnych rejonach krajuIMGWmateriał zewnętrzny

Wyżowa aura sprawi, że może nas czekać powtórka z poprzedniej doby, czyli masa nocnych przymrozków. Po zachodzie słońca temperatura w wielu miejscach może spaść do -4 stopni, a na Podhalu możliwy będzie mróz na poziomie -7, -5 st. C.

Zobacz również:

Polska

-----

Minister zdrowia w "Gościu Wydarzeń": Nie ruszamy badań profilaktycznychPolsat News

Najnowsze