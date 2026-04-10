Za nami mroźna noc, zwłaszcza na południowym zachodzie. W Jeleniej Górze przy samym gruncie zanotowano -11 stopni, a rano w tym rejonie było niewiele cieplej: o godz. 7:00 temperatura powietrza wynosiła -6,8 st. C - wynika z pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień będzie dość chłodny, a po zmroku wrócą intensywne mrozy.

Opady w homeopatycznej ilości. W górach znowu biało

Utrzymujący się nad Polską wyż Quirin sprawi, że w zachodnich regionach przeważnie będzie spokojnie. Nieco inaczej będzie we wschodniej części kraju, na którą w dalszym ciągu może oddziaływać niż Rapunzel, przez co w tych rejonach utrzyma się więcej chmur.

W większości regionów będzie sucho, jednak wieczorem na południowym zachodzie może popadać słaby deszcz, a na terenach położonych powyżej 700 metrów nad poziomem morza wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Na większe ocieplenie będziemy musieli jeszcze poczekać, ponieważ w piątek wartości na termometrach nie będą imponujące. Najcieplej będzie na zachodzie, jednak nawet tam nie powinniśmy się spodziewać więcej niż 11 stopni.

Piątek będzie spokojny, ale chłodny. Nigdzie nie będzie więcej niż 11 st. C WXCharts materiał zewnętrzny

W reszcie kraju dominować będą jednocyfrowe wartości: od 5 st. C na południowym wschodzie do około 9 w centrum. Miejscami na Wybrzeżu i zachodzie bardziej porywisty wiatr może obniżać temperaturę odczuwalną o kilka stopni. W pozostałych rejonach będzie on słaby i umiarkowany.

Zobacz również: Jakub Wojciechowski

Spokojnie w całej Polsce. Noc przyniesie mroźną powtórkę

Dzięki równowadze wytworzonej przez działające na nasz kraj wyż z niżem pogoda w zdecydowanej większości kraju będzie obojętna, a na północy z czasem zrobi się korzystna dla naszego organizmu. Rano z powodu zimna niekorzystne warunki zanotujemy na zachodzie, jednak z czasem tam również się poprawią i będą obojętne.

Warunki w piątek przeważnie będą obojętne, a z czasem najlepsze wystąpią w północnych rejonach kraju IMGW materiał zewnętrzny

Wyżowa aura sprawi, że może nas czekać powtórka z poprzedniej doby, czyli masa nocnych przymrozków. Po zachodzie słońca temperatura w wielu miejscach może spaść do -4 stopni, a na Podhalu możliwy będzie mróz na poziomie -7, -5 st. C.

Minister zdrowia w "Gościu Wydarzeń": Nie ruszamy badań profilaktycznych Polsat News