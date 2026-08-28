O zbliżającej się do Polski strefie intensywnych burz informował wcześniej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozy wskazywały na pogorszenie pogody, które nastąpi w zachodniej części kraju wieczorem i w nocy. Przed południem wydano ostrzeżenia dla zagrożonych terenów.

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Burze nadchodzą. Pomarańczowe ostrzeżenia na zachodzie

Front atmosferyczny zmierza do nas z zachodu i może zacząć sprawiać problemy pod koniec dnia. "Przelotne opady deszczu i burze będą rozwijać się nad wschodnią częścią Niemiec, a następnie Ziemią Lubuską i Pomorzem Zachodnim" - napisali specjaliści IMGW w prognozie burzowej.

Nowe prognozy przynoszą więcej szczegółów na temat zjawisk, które będą tym burzom towarzyszyć oraz miejsc, w których będą one najsilniejsze.

Ogłoszono ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia dla województw:

wielkopolskiego ;

dolnośląskiego ;

południowej i wschodniej części lubuskiego.

Na tych terenach burze mogą przynieść opady deszczu do 30-40, a lokalnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Oprócz tego podczas burz w tym rejonie zagrożenie mogą stwarzać wichury osiągające w porywach do 75 km/h oraz lokalny grad o średnicy do 3 centymetrów.

Burze w nocy z piątku na sobotę wystąpią w wielu regionach na zachodzie kraju. Wydano ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia IMGW materiał zewnętrzny

Powyższe ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godz. 20:00 i 22:00. Utrzymają się przez całą noc, do godz. 6:00 na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej oraz do 9:00 w Wielkopolsce.

Tam burze będą najsilniejsze, jednak w innych regionach zachodniej połowy Polski również mogą stanowić zagrożenie.

Zagrzmi w wielu miejscach. Na północy też nie będzie sucho

Zagrzmi i mocno popada także bardziej na północy. Z powodu silnego deszczu z burzami ogłoszono ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia dla Pomorza, Kujaw i wschodnich rejonów Pomorza Zachodniego.

Żółte ostrzeżenia w tej części Polski będą obowiązywać przeważnie od północy do godz. 10:00 w sobotę, choć na Pomorzy zachodnim wejdą w życie wcześniej: o godz. 22:00 i utrzymają się do 4:00.

Frant atmosferyczny w nocy z piątku na sobotę będzie stanowić zagrożenie dla zachodnich województw WXCharts materiał zewnętrzny

W trakcie burz w nocy i w sobotni poranek na tych terenach suma opadów może wynieść miejscami do 30-40 litrów wody na metr kwadratowy. Tam również nie można wykluczyć lokalnych podtopień, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych.

Burzowo może być także na południu. Według IMGW "w połowie nocy i nad ranem" nowe zjawiska tego typu pojawią się na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Ziemi Świętokrzyskiej, niosąc opady do około 20 litrów wody na metr kwadratowy.

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