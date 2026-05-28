Jeszcze na początku tygodnia doświadczaliśmy uderzenia gorąca a miejscami na zachodzie było o włos od upału. Teraz jednak pogoda zmienia się błyskawicznie i już za kilka godzin zrobi się nie tylko zimno, ale wręcz mroźnie - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Do sporej części kraju wejdą nocne przymrozki.

Nawet dwa stopnie mrozu przy samym gruncie. IMGW ostrzega

Zachodnia i południowa Europa obecnie walczy z upałami, które miejscami przekraczają 36 stopni Celsjusza. Tymczasem nasza część kontynentu jest wyraźnie chłodniejsza. W czwartek w ciągu dnia w Polsce nie będzie więcej niż 22 stopnie na zachodzie.

Zdecydowanie zimniej zrobi się po zachodzie słońca. Temperatury spadną tak mocno, że osiągną ujemne wartości. Taka sytuacja może zaistnieć w dużej części kraju.

"Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 3, natomiast przy gruncie lokalnie do -2 st. C" - czytamy w treści ostrzeżeń IMGW pierwszego stopnia ogłoszonych w czwartek po południu.

Żółte alerty wydano dla całości lub części dziewięciu województw, czyli:

większości pomorskiego (bez północno-zachodnich i północno-wschodnich powiatów);

kujawsko - pomorskiego ;

południowo-zachodnich krańców warmińsko - mazurskiego ;

zachodniej i południowej części mazowieckiego ;

wschodnich krańców wielkopolskiego ;

łódzkiego ;

świętokrzyskiego ;

południowej połowy małopolskiego ;

południowych rejonów podkarpackiego.

W dziewięciu województwach obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami IMGW materiał zewnętrzny

Eksperci podkreślają w komunikacie, że na tych terenach przymrozki pojawią się lokalnie, a największe prawdopodobieństwo ich wystąpienia "dotyczy obniżeń terenu".

Ostrzeżenia przed przymrozkami wejdą w życie o godz. 1:00 i utrzymają się do 5:30.

Pogoda się uspokoi. Kolejne noce powinny być cieplejsze

Wiele wskazuje na to, że mroźny epizod ograniczy się do nocy z czwartku na piątek. Potem powinno być cieplej, również po zmroku.

Synoptycy IMGW obecnie nie prognozują kolejnych ostrzeżeń związanych z przymrozkami. W piątek po zachodzie słońca nawet w najzimniejszych miejscach na Podhalu i na północnym wschodzie nie powinno być mniej niż 5 stopni Celsjusza. Nawet przy gruncie temperatury będą dodatnie, choć sytuacja jest dynamiczna, więc warto śledzić komunikaty IMGW na bieżąco.

