Noc i poranek we mgle. IMGW ostrzega przed utrudnieniami

Aleksandra Czurczak

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami, które w czwartkowy poranek mogą znacznie utrudniać jazdę. Widzialność miejscami spadnie poniżej 200 metrów, szczególnie w dolinach rzecznych oraz na południu kraju. Synoptycy zapowiadają jednak spokojną, dość ciepłą aurę z temperaturą do 15 st. C.

Pogoda. Gęste mgły w całym kraju. IMGW wydało alerty
Pogoda. Gęste mgły w całym kraju. IMGW wydało alertyWXCharts/Mateusz GrochockiEast News

W skrócie

  • IMGW ostrzega przed gęstymi mgłami na południu Polski, które mogą ograniczyć widzialność do poniżej 200 metrów, zwłaszcza w dolinach rzecznych.
  • Ostrzeżenia obowiązują od 5 listopada wieczorem do 6 listopada rano i dotyczą głównie kierowców.
  • Mimo utrudnień związanych z mgłami prognozowane są dość ciepłe temperatury, a pogoda pozostanie stabilna z niewielkim zachmurzeniem.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami. Widzialność miejscami może spaść poniżej 200 metrów.

Ostrzeżenia obowiązują od środy 5 listopada od godz. 21:00 do czwartku 6 listopada do godz. 10:00. Jak prognozuje IMGW, miejscami - szczególnie w dolinach rzecznych - może wystąpić gęsta mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 metrów.

Mapa Polski z zaznaczonymi na żółto obszarami objętymi ostrzeżeniem meteorologicznym pierwszego stopnia dotyczącym gęstej mgły, obejmującymi południowe województwa oraz fragmenty centralnej Polski.
Ostrzeżenia MeteorologiczneIMGWmateriał zewnętrzny

Instytut apeluje o ostrożność na drogach, zwłaszcza w godzinach porannych. Utrudnienia spodziewane są zwłaszcza w dolinach rzecznych i na południu kraju.

Prognoza pogody. Wyż nad Ukrainą, ciepłe powietrze nad Polską

Obecnie Polska pozostaje pod wpływem wyżu z centrum nad północno-wschodnią Ukrainą. Nad kraj napływa dość ciepłe powietrze polarne morskie. W czwartek ciśnienie w Warszawie wyniesie około 1011 hPa i utrzyma się na stałym poziomie.

W czwartek w ciągu dnia prognozowane jest zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, a na krańcach wschodnich lokalnie większe.

Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C do 13 st. C, a miejscami na południu do 15 st. C.

    Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. W rejonach podgórskich Sudetów porywy mogą dochodzić do 60 km/h, a wysoko w górach do 70 km/h.

    Jaka pogoda w nocy? Temperatura spadnie poniżej 0

    W nocy z czwartku na piątek utrzyma się spokojna pogoda. Zachmurzenie będzie małe, miejscami umiarkowane, jednak na wschodzie i w centrum kraju utworzą się lokalne mgły ograniczające widzialność nawet do 100-200 metrów. 

    Temperatura minimalna spadnie do 2-5 st. C, chłodniej będzie w rejonach podgórskich, gdzie słupki rtęci pokażą od - 1 st. C do 1°C.

    Piątek przyniesie kontynuację stabilnej pogody. Zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, tylko na północnym wschodzie miejscami większe. Do południa lokalnie utrzymają się mgły.

    Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C do 13 st. C, na południowym wschodzie do 15 st. C, a na północnym wschodzie chłodniej - od 6 st. C do 8 st. C.

