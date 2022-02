Od wtorku do 31 lipca obowiązuje niższa stawka VAT m.in. na żywność, nawozy i gaz.



Niższe ceny paliw od 1 lutego

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT do zera spadł podatek na żywność i napoje objęte obecnie stawką 5 proc.; do 8 proc. z 23 proc. na paliwa silnikowe; VAT na gaz zostanie obniżony z 8 proc. do zera. Czytaj też w serwisie INTERIA BIZNES.

Jak przełożyło się to na ceny paliw na stacjach? Internauci publikują zdjęcia z Orlenu.



Reklama

Czytaj też w serwisie Interia Biznes: Niższe ceny na stacjach i paliwowa turystyka



Zdjęcie z Wieliczki zamieściła posłanka PiS Urszula Rusecka. "Stacja PKN ORLEN w Wieliczce. Dzięki Tarczy Antyinflacyjnej od dziś możemy tankować za ok 70 gr taniej na litrze paliwa. Rząd PiS w przeciwieństwie do Donalda Tuska, premiera polskiej biedy znalazł guziki obniżające podatki" - napisała.





Fotografię z Katowic opublikował wojewoda śląski Jarosław Wieczorek: "K A T O W I C E. Godz. 10.00 Stacja paliw ul. Bocheńskiego - Od dziś znaczący spadek cen paliwa tutaj, jak i w całej Polsce. Czasowa obniżka podatku VAT na paliwo do 8%. Dzięki Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej w portfelach Polaków zostanie 25 mld zł!"

Zdjęcia z różnych części kraju zamieścił też wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. "Wałcz (zachodniopomorskie - red.), ul. Budowlanych. Tutaj też widać znaczący spadek w cenach paliw. Jest to efekt reakcji rządu Prawa i Sprawiedliwości na ogólnoświatowy wzrost cen! Tarcza Antyinflacyjna działa!" - napisał.



Niższe ceny paliw. Obniżka cen żywności i VAT na nawozy

Podczas porannej konferencji prasowej premier odniósł się także do obniżki cen żywności.

- Podległe nam instytucje już sprawdzają, czy te ceny, które są na pólkach sklepowych uwzględniają obniżkę VAT na żywność. Żywność jest jednym z elementów, który wpływa na inflację - stwierdził Morawiecki. Jak dodał, rząd zdecydował się nie czekać w tej kwestii na ostateczne zgody ze strony Komisji Europejskiej.

- KE działa wolno, czasami za wolno, a inflacja jest tu i teraz. I żeby na tą inflację odpowiedzieć, obniżyliśmy akcyzę, VAT na gaz, energię elektryczną, paliwa, ciepło, ale także na żywność - powiedział.

Co z obniżką VAT na nawozy? Premier oświadczył, że rząd czeka na odpowiedź Komisji co do możliwości stosowania - obok obniżki VAT - również dopłat do nawozów.