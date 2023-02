- Do końca dnia nad Bałtykiem obowiązują ostrzeżenia przed sztormem do ośmiu stopni w skali Beauforta - powiedziała Szewczak.

Wiatr będzie umiarkowany, porywisty do 65 km/h na zachodzie. Wichur należy spodziewać się nad morzem - do 80 km/h oraz w Sudetach, tam nawet do 160 km/h.

Prognoza pogody na przyszły tydzień. Do Polski idą mrozy

- Tuż za niżem Pit w stronę Polski zmierza chłodny front, który przyniesie silne mrozy - mówi Szewczak z IMGW.

Dwucyfrowe temperatury na minusie pojawią się w nocy z niedzieli na poniedziałek w rejonie podgórskich Karpat. W Zakopanem termometry pokażą -15 stopni C, kolejna noc to -17 stopni C, a noc z wtorku na środę przyniesie temperaturę -14 stopni C.

Siarczyste mrozy wystąpią na terenie całego kraju, nie powinny jednak przekroczyć -9 stopni C.