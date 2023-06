Jak przekazała Małgorzata Tomczuk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w poniedziałek do Polski napływać będzie chłodne powietrze ze wschodu, które przyniesie ze sobą kilkudniowe, wyraźne ochłodzenie z opadami deszczu.

- W poniedziałek w całym kraju będzie dosyć pogodnie, tylko na krańcach wschodnich pojawi się więcej chmur i w drugiej części dnia spodziewane są słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od około 14-16 stopni na wschodzie, 21 w centrum, do 24 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni, nad morzem okresami może być porywisty - powiedziała.

Wszystko to za sprawą tzw. niżu górnego wkraczającego nad Polskę właśnie ze wschodu. Jego pierwsze skutki w poniedziałek odczują mieszkańcy tamtych województw - czytamy na portalu Twoja Pogoda .

Temperatura nad morzem sięgnie 15-17 stopni, jednak po południu, gdy rozpada się na dobre, termometry pokażą zaledwie 9-10 stopni. Zrobi się przeszywająco chłodno. Na pozostałym obszarze będzie jeszcze słonecznie i ciepło, od 20 do 23 stopni.

Kolejne dni zimniejsze

W nocy z poniedziałku na wtorek deszczowych chmur będzie coraz więcej, głównie na wschodniej i południowej części Polski. Bez opadów jeszcze na północy i zachodzie kraju. Temperatura minimalna wyniesie od 4-6 stopni w dolinach górskich, do 8-11 na pozostałej części kraju. Wiatr wschodni i północno-wschodni, słaby i umiarkowany.

We wtorek, kiedy niż znajdzie się centralnie nad naszym krajem, w większości regionów spodziewamy się przeważającego zachmurzenia z opadami deszczu i silnym wiatrem. Temperatura nad ranem spadnie do 5-10 stopni, a w najcieplejszym momencie dnia dojdzie do zaledwie 10-15 stopni. Pamiętajmy o cieplejszym odzieniu, bo łatwo będzie zmarznąć.

Pogoda zacznie poprawiać się od czwartku.

