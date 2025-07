Nad terytorium Polski nadszedł niż genueński , który przyniósł gwałtowne ulewy. Suma opadów w niektórych miejscach może przekroczyć średnie miesięczne. W wielu miejscach w Polsce opady mogą doprowadzić do podniesienia się poziomu wody w rzekach i podtopień.

Państwowa Straż Pożarna poinformowała, że we wtorek przez całą dobę strażacy wykonali ponad tysiąc interwencji . Najwięcej zdarzeń odnotowano województwie podkarpackim (388), na Dolnym Śląsku (179), w woj. małopolskim (152) i lubelskim (101).

- Od północy do godz. 6 rano zanotowano zaledwie 56 interwencji . Można więc powiedzieć, że nic szczególnego, żadna charakterystyczne zdarzenie nie miało miejsca. Były to bieżące działania związane z usuwaniem lokalnych podtopień - poinformował w środę rano rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski.

- Nie znaczy to, że nic takiego się nie dzieje. Strażacy są w pełnej gotowości. To 5,5 tysiąca strażaków, którzy pełnią służbę. Dodatkowo Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zadysponowała do woj. łódzkiego kompanie specjalne z woj. wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, a także z Akademii Pożarniczej - dodał.